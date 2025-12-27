Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 

La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
Este sábado por la mañana se registró un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 3, en el tramo cercano a Las Flores, donde dos personas perdieron la vida y una adolescente resultó gravemente herida.
El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 hs, cuando una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok colisionaron de frente por motivos que aún son materia de investigación policial.
Las víctimas, un hombre y una mujer oriundos de Berisso, fallecieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto. En el mismo vehículo viajaba una adolescente de 13 años, quien sobrevivió, pero sufrió lesiones de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores para recibir atención médica.
La conductora de la Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, con domicilio en Olavarría, también fue derivada al hospital local, donde se constató que presentaba heridas, aunque su estado no era crítico.
En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Cacharí y Las Flores, efectivos de la Policía Vial, personal de Corredores Viales y equipos de emergencia, quienes colaboraron en el rescate de los ocupantes y en las tareas de rutina tras el choque.
Debido al operativo, la ruta quedó interrumpida hasta pasadas las 11:00 hs, momento en que se normalizó la circulación. La causa quedó bajo investigación de la justicia local, que preliminarmente caratuló el hecho como doble homicidio culposo.
