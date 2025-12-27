Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región

En medio de la intensa ola de calor que afecta a la Región, ya son varios los focos de incendio que se registraron en las últimas 24 horas en distintos puntos de La Plata, con el viento y las altas temperaturas como factores determinantes para su propagación.

Uno de los incendios más relevantes se produjo en la zona de la cantera, un sector que ya ha sido escenario de episodios similares en otras oportunidades y sobre el que existen antecedentes .A este foco se sumó otro siniestro a la altura de la Ruta 2, que generó preocupación por la cercanía con áreas transitadas.

En las últimas horas, además, se desató un nuevo incendio en la zona de 7 y 94, en el límite entre Villa Elvira y el Barrio Aeropuerto, lo que volvió a encender las alarmas entre los vecinos.

El combo de temperaturas extremas, baja humedad y ráfagas de viento aparece como la clave para entender la seguidilla de focos ígneos, en un contexto que mantiene en alerta a los equipos de emergencia y refuerza el riesgo de nuevos incendios.