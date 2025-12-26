Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Información General

El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete

El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
26 de Diciembre de 2025 | 22:10

Escuchar esta nota

El Gordo de Navidad repartió esta noche su suerte en la provincia de Buenos Aires. El primer premio fue para el 77.222 que tuvo ganadores en Tigre (3 fracciones), Berazategui (5 fracciones) y 25 de Mayo (2 fracciones) repartiendo así los $800 millones. 

El evento se transmitió en vivo y en directo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia desde el Salón de Sorteos del Instituto.

Estuvieron presentes el presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof; la directora de Juegos, Mónica Vicente y la escribana general de gobierno, Paula Sidoti.

“Sabemos que ha sido un año difícil pero este sigue siendo un juego tradicional que se juega en comunidad o con amigos. Esta fue una noche muy especial y nos alegra saber que muchos bonaerenses ganaron importantes premios en diferentes puntos de la Provincia y tendrán un motivo especial para celebrar este fin de año”, afirmó Atanasof. 

El segundo premio fue para el 12.542, vendido en 9 fracciones en la localidad de San Miguel del Monte y 1 fracción para 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, repartiendo así el premio de $250 millones de pesos.

El tercer premio fue para el 87.156 repartiendo $65 millones de pesos entre las localidades de Mar del Plata (4 fracciones), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco (Almirante Brown) y Ezpeleta (Quilmes). 

LE PUEDE INTERESAR

Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort

LE PUEDE INTERESAR

Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones

El cuarto premio fue para el 16.155 vendido entero en la localidad de Maipú con un premio de  $25 millones de pesos.

El quinto premio fue para el 86.396. Con un premio de $12 millones, se registró la venta de sólo tres fracciones en las localidades de Luján, Bernal Oeste (Quilmes) y Pergamino. 

La totalidad y el orden de los números extraídos fue el siguiente: 
1º- 77.222; 
2º- 12.542;
3º-  87.156;
4º- 16.155;
5º- 86.396; 
6º- 30.432;
7º- 95.442; 
8º- 67.117; 
9º- 97.570; 
10º- 12.350;
11º- 36.490;
12º- 79.928; 
13º- 34.468; 
14º- 42.570; 
15º- 53.096;
16º- 27.282; 
17º- 16.939;
18º- 25.061; 
19º- 50.692;
20º- 13.348.

Vale destacar que también hay ganadores con las terminaciones del primer premio y las aproximaciones hasta la 5ta posición. En el siguiente link se puede chequear si tu billete tiene premio https://www.loteria.gba.gov.ar/index.php/699-controla-tu-billete-navidad-2025

Los premios correspondientes a este Sorteo Extraordinario de Navidad se podrán cobrar entre el 31 de diciembre y el 27 de enero de 2026. 

El próximo 16 de enero a las 21hs será el turno del Sorteo Extraordinario de Reyes que ofrece un total de $503 millones en premios y un premio mayor de $300 millones.

También estuvieron presentes autoridades del Instituto y representantes de la Cámara de Agentes Oficiales de la Provincia de Buenos Aires (CAOLAB).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Futuro incierto

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata
Últimas noticias de Información General

En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria

“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno

Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Espectáculos
¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone
"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad
Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Policiales
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
La Ciudad
Dos cortes de luz afectaron zonas del Hospital Italiano, San Carlos y Gambier
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
El calor tremendo y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 
Deportes
Colapinto revolucionó una localidad bonaerense: carnicería y mandados para "bajar un cambio"
Con varias tapadas espectaculares del Dibu, Aston Villa se lo dio vuelta y le ganó a Chelsea
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla