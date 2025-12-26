El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete

El Gordo de Navidad repartió esta noche su suerte en la provincia de Buenos Aires. El primer premio fue para el 77.222 que tuvo ganadores en Tigre (3 fracciones), Berazategui (5 fracciones) y 25 de Mayo (2 fracciones) repartiendo así los $800 millones.

El evento se transmitió en vivo y en directo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia desde el Salón de Sorteos del Instituto.

Estuvieron presentes el presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof; la directora de Juegos, Mónica Vicente y la escribana general de gobierno, Paula Sidoti.

“Sabemos que ha sido un año difícil pero este sigue siendo un juego tradicional que se juega en comunidad o con amigos. Esta fue una noche muy especial y nos alegra saber que muchos bonaerenses ganaron importantes premios en diferentes puntos de la Provincia y tendrán un motivo especial para celebrar este fin de año”, afirmó Atanasof.

El segundo premio fue para el 12.542, vendido en 9 fracciones en la localidad de San Miguel del Monte y 1 fracción para 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, repartiendo así el premio de $250 millones de pesos.

El tercer premio fue para el 87.156 repartiendo $65 millones de pesos entre las localidades de Mar del Plata (4 fracciones), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco (Almirante Brown) y Ezpeleta (Quilmes).

El cuarto premio fue para el 16.155 vendido entero en la localidad de Maipú con un premio de $25 millones de pesos.

El quinto premio fue para el 86.396. Con un premio de $12 millones, se registró la venta de sólo tres fracciones en las localidades de Luján, Bernal Oeste (Quilmes) y Pergamino.

La totalidad y el orden de los números extraídos fue el siguiente:

1º- 77.222;

2º- 12.542;

3º- 87.156;

4º- 16.155;

5º- 86.396;

6º- 30.432;

7º- 95.442;

8º- 67.117;

9º- 97.570;

10º- 12.350;

11º- 36.490;

12º- 79.928;

13º- 34.468;

14º- 42.570;

15º- 53.096;

16º- 27.282;

17º- 16.939;

18º- 25.061;

19º- 50.692;

20º- 13.348.

Vale destacar que también hay ganadores con las terminaciones del primer premio y las aproximaciones hasta la 5ta posición. En el siguiente link se puede chequear si tu billete tiene premio https://www.loteria.gba.gov.ar/index.php/699-controla-tu-billete-navidad-2025

Los premios correspondientes a este Sorteo Extraordinario de Navidad se podrán cobrar entre el 31 de diciembre y el 27 de enero de 2026.

El próximo 16 de enero a las 21hs será el turno del Sorteo Extraordinario de Reyes que ofrece un total de $503 millones en premios y un premio mayor de $300 millones.

También estuvieron presentes autoridades del Instituto y representantes de la Cámara de Agentes Oficiales de la Provincia de Buenos Aires (CAOLAB).