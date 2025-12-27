Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
Si dudas que una de los casos que causaron profunda tristeza y dolor en La Plata en este 2025 que se va es caso Kim Gomez. Como se fue contando en los últimos días, hay al menos dos grupos de muñequeros que crearon capibaras para homenajear a la pequeña de 7 años que falleció durante un asalto.
Por eso es que uno de esos capibara, erigido como símbolo de la última alegría compartida con Kim, se convertirá en el centro de una de las ceremonias más sentidas del fin de año platense. Será en el que creo el Grupo Drako.
“Esta navidad es la más difícil de todas”, aseguró Marcos Gómez, el padre de Kim que, desde que fue víctima de la inseguridad, se transformó en el portavoz de una familia en busca de justicia. Con motivo de las festividades, el hombre no pudo evitar recordar las expresiones de la nena cada vez que recibía un regalo.
Por eso es que este domingo 28 de diciembre, tanto la familia Gómez, como el grupo artístico esperan que durante la jornada, muchos niños se sumen portando mariposas en dibujos, cartón o papel maché, en alusión a los motivos que solía plasmar Kim y que ahora acompañarán la escultura del capibara.
El capibara ya está desde hace unos días emplazado en 17 y 72 junto a la gran obra de Drako.
El dolor de Marcos, el papá de Kim
En una publicación profundamente emotiva en Instagram, el papá de Kim recordó los pequeños gestos que marcaron su paternidad: los chocolates sorpresa, los peluches, las caminatas por el supermercado donde ella elegía con ilusión ese juguete que muchas veces no podía llevarse. “Hoy me doy cuenta que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme”, escribió, en una reflexión cargada de amor, culpa y aprendizaje.
Esta Navidad, la más difícil de todas, Marcos necesitaba encontrar una forma de hacerle llegar un regalo. Y lo hizo. No debajo de un arbolito, sino hacia el cielo. El regalo es un capibara gigante, el animal que Kim tanto quería, que está siendo elaborado entre las obras que realiza el Grupo Drako para la tradicional quema de muñecos de Fin de Año en La Plata.
“Quizás lo puedas ver desde arriba. No sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere va a estar ahí”, escribió Marcos, agradeciendo especialmente a los integrantes del grupo por escuchar su pedido y, como él mismo definió, “darle un abrazo a su alma”.
En medio del duelo, Marcos contó que hizo una pausa en su vida para juntar fuerzas. Se vienen días difíciles, proyectos con clubes, con la fundación, y también una fecha que pesa: la del juicio. “Quiero estar en condiciones para pelearla”, afirmó.
Por otro lado, los integrantes del grupo Somos 38 y 22 también compartieron a través de sus redes sociales que su muñeco tendrá un espacio de homenaje a Kim Gómez.
