Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro

27 de Diciembre de 2025 | 07:32

La ola de calor toma impulso este sábado en La Plata y alrededores. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los platenses tendrán hoy una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18ºC y máxima de 34ºC.

Para mañana, domingo, las previsiones del organismo del clima indican cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 21ºC y máxima de 31ºC.

En tanto que para el lunes se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 21ºC y máxima de 34ºC.

