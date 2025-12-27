Arde La Plata: la ola de calor toma impulso este sábado y se dispara el termómetro

Sin agua en La Plata en plena ola de calor: días de padecer, acarrear y gastar plata
La ola de calor toma impulso este sábado en La Plata y alrededores. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los platenses tendrán hoy una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18ºC y máxima de 34ºC.
Para mañana, domingo, las previsiones del organismo del clima indican cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 21ºC y máxima de 31ºC.
En tanto que para el lunes se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 21ºC y máxima de 34ºC.
