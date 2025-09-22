Con Orfila a la cabeza, Gimnasia regresó a los entrenamientos en Estancia pensando en el Canalla

Luego del fin de semana de descanso tras la derrota ante Deportivo Riestra, el plantel albiazul volvió a los entrenamientos en Estancia Chica. Hubo trabajos físicos en el gimnasio, ejercicios de transición en grupos y fútbol en espacios reducidos, con los jugadores divididos en tres equipos que fueron rotando, ya que dos de ellos se enfrentaban con pelota y el restante profundizaba la parte física.

Para el compromiso del sábado a las 14.30 ante Rosario Central en el Bosque, Alejandro Orfila podrá contar con Nicolás Garayalde, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Ningunos de los futbolistas que jugaron el pasado viernes tuvo lesiones por lo que la totalidad del grupo estará a disposición del entrenador.

El armado del equipo es una incógnita, ya que Orfila cambió nombres y sistema para el partido contra Riestra y es probable que vuelbva a cambiar tácticamente pero nombres como Germán Conti y Bautista Merlini podrían conservar sus lugares en el once titular.