Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Deportes

Con Orfila a la cabeza, Gimnasia regresó a los entrenamientos en Estancia pensando en el Canalla

Con Orfila a la cabeza, Gimnasia regresó a los entrenamientos en Estancia pensando en el Canalla
22 de Septiembre de 2025 | 19:10

Escuchar esta nota

Luego del fin de semana de descanso tras la derrota ante Deportivo Riestra, el plantel albiazul volvió a los entrenamientos en Estancia Chica. Hubo trabajos físicos en el gimnasio, ejercicios de transición en grupos y fútbol en espacios reducidos, con los jugadores divididos en tres equipos que fueron rotando, ya que dos de ellos se enfrentaban con pelota y el restante profundizaba la parte física.

Para el compromiso del sábado a las 14.30 ante Rosario Central en el Bosque, Alejandro Orfila podrá contar con Nicolás Garayalde, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Ningunos de los futbolistas que jugaron el pasado viernes tuvo lesiones por lo que la totalidad del grupo estará a disposición del entrenador.

El armado del equipo es una incógnita, ya que Orfila cambió nombres y sistema para el partido contra Riestra y es probable que vuelbva a cambiar tácticamente pero nombres como Germán Conti y Bautista Merlini podrían conservar sus lugares en el once titular.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Kicillof en Atenas con los gremios y candidatos de Fuerza Patria: "El ajuste de Milei no tiene respaldo en la Provincia"
Últimas noticias de Deportes

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

VIDEO. Estudiantes vs Defensa y Justicia: Lucas Alario abrió el marcador en UNO en el complemento

Miguel Ángel Russo recibió el alta y analizarán su regreso a las prácticas de Boca

Conmebol lo oficializó: Gonzalo Plata podrá jugar frente a Estudiantes en UNO por Copa Libertadores
La Ciudad
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
Las veredas de Plaza Olazábal en “deplorable estado”
En Barrio Norte viven con una pérdida de agua y “olores nauseabundos” hace dos semanas
Dengue: piden reforzar el descacharrado para prevenir contagios tras las últimas lluvias
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Espectáculos
Mariano Grondona "está delicado": preocupa la salud del periodista argentino
Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija Blanca
¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina?: el posteo que revolucionó las redes y esperanza a los fans
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Policiales
Empezó el juicio oral por el femicidio de Tamara Gómez Coronel en Melchor Romero
En Los Hornos, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: huyeron con ahorros, joyas y tarjetas
"Culpable de este amor": intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
Política y Economía
Diputados: la oposición avanzará mañana con el tratamiento de la ley que limita la capacidad de gobernar por DNU
Montanari Ford fue uno de los stands más convocantes en la Rural de Pergamino
Sidersa avanza con su nueva acería en San Nicolás: obra completada en un 25%
Iparraguirre cuestionó la eliminación de Zonas Frías y advirtió por el impacto en Tandil
El Hospital Garrahan dispuso aumentos para todo su personal "con fondos propios"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla