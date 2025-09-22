Alak y Kicillof inauguraron una escuela en Olmos y lanzaron un programa de salud para estudiantes

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0
Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
En Los Hornos, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: huyeron con ahorros, joyas y tarjetas
Milei inicia mañana su agenda en Estados Unidos con reuniones con Trump y Georgieva
Kicillof en Atenas con los gremios y candidatos de Fuerza Patria: "El ajuste de Milei no tiene respaldo en la Provincia"
Con Orfila a la cabeza, Gimnasia regresó a los entrenamientos en Estancia pensando en el Canalla
Diputados: la oposición avanzará mañana con el tratamiento de la ley que limita la capacidad de gobernar por DNU
Fentanilo mortal: familiares de víctimas de La Plata apuntan a la comisión investigadora
Mariano Grondona "está delicado": preocupa la salud del periodista argentino
¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina?: el posteo que revolucionó las redes y esperanza a los fans
"Culpable de este amor": intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido
Miguel Ángel Russo recibió el alta y analizarán su regreso a las prácticas de Boca
El Hospital Garrahan dispuso aumentos para todo su personal "con fondos propios"
Tras eliminar retenciones a los granos para conseguir dólares, el Gobierno extiende la medida a la carne avícola y bovina
Juntan firmas para preservar el predio del club Gonnet: "El futuro de 1.500 jugadores y jugadoras está en riesgo"
Balón de Oro 2025: uno por uno, todos los ganadores y los premios de la gala
En Barrio Norte viven con una pérdida de agua y “olores nauseabundos” hace dos semanas
Empezó el juicio oral por el femicidio de Tamara Gómez Coronel en Melchor Romero
Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija Blanca
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Alak y Kicillof inauguraron una escuela en Olmos y lanzaron un programa de salud para estudiantes
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El nuevo edificio de la Primaria 119 quedó habilitado tras años de obra paralizada y se presentó el Programa de Salud Escolar Bonaerense para alumnos. Participaron los ministros Sileoni y Kreplak
Escuchar esta nota
El jefe comunal, Julio Alak, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, inauguraron hoy el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°119 de Lisandro Olmos —paralizada por la gestión municipal anterior— y presentaron el Programa Salud Escolar Bonaerense destinado a estudiantes de escuelas primarias (PSEB).
“Este es un acto de reafirmación de la educación pública, gratuita y de calidad, un valor histórico que está en el corazón de los argentinos y que muchas veces se pone en riesgo por dirigentes que desconocen nuestra historia y cultura”, sostuvo Alak durante el acto, del que participaron más de 150 personas, entre estudiantes, miembros de la comunidad educativa y funcionarios municipales y provinciales.
Por su parte, Kicillof manifestó: “En la provincia valoramos que, en cada municipio que recorremos, los docentes y la comunidad escolar nos piden siempre más escuelas y más inversión para fortalecer la educación", y concluyó: "Ese es el camino para crear un mejor futuro. Seguimos avanzando con el plan de infraestructura escolar más importante de los últimos tiempos: invertimos sumas históricas que se materializan, entre otras cosas, en estos 288 nuevos edificios escolares que llevamos inaugurados”.
La intervención en el establecimiento —iniciada en la gestión anterior y paralizada— consistió en la construcción de cuatro aulas, sanitarios y cocina. Esta última no estaba contemplada en el proyecto, pero fue ejecutada a través del Fondo Educativo. Las nuevas aulas serán destinadas a chicas y chicos de primero y segundo grado.
Los trabajos incluyeron también la reparación de filtraciones en las plantas baja y alta, las escaleras y la cocina, se precisó.
Creada en 1956, en un primer momento funcionó en el club Unidos de Olmos. Actualmente cuenta con un edificio en 197 entre 46 y 47 —aparte del nuevo en 50 y 199—, una matrícula de 991 alumnos, 380 cupos de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y articula con la Casa del Niño de Olmos.
LE PUEDE INTERESAR
Milei inicia mañana su agenda en Estados Unidos con reuniones con Trump y Georgieva
El PSEB, de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud, tiene como objetivo el desarrollo de jornadas sanitarias integrales para estudiantes de escuelas primarias. En esta primera etapa adhirieron 25 municipios y los próximos días se sumarán 10 más.
Las acciones comprenden consultas médicas, odontológicas y vacunación, entre otras, y su implementación incluye una línea de financiamiento específica a través del Programa SUMAR+ para municipios, equipamiento de Primer Nivel de Atención y capacitación para los equipos itinerantes que concurren a escuelas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí