Alak y Kicillof inauguraron una escuela en Olmos y lanzaron un programa de salud para estudiantes

El nuevo edificio de la Primaria 119 quedó habilitado tras años de obra paralizada y se presentó el Programa de Salud Escolar Bonaerense para alumnos. Participaron los ministros Sileoni y Kreplak

Alak y Kicillof inauguraron una escuela en Olmos y lanzaron un programa de salud para estudiantes
22 de Septiembre de 2025 | 19:43

Escuchar esta nota

El jefe comunal, Julio Alak, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni; y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, inauguraron hoy el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°119 de Lisandro Olmos —paralizada por la gestión municipal anterior— y presentaron el Programa Salud Escolar Bonaerense destinado a estudiantes de escuelas primarias (PSEB).

“Este es un acto de reafirmación de la educación pública, gratuita y de calidad, un valor histórico que está en el corazón de los argentinos y que muchas veces se pone en riesgo por dirigentes que desconocen nuestra historia y cultura”, sostuvo Alak durante el acto, del que participaron más de 150 personas, entre estudiantes, miembros de la comunidad educativa y funcionarios municipales y provinciales.

Por su parte, Kicillof manifestó: “En la provincia valoramos que, en cada municipio que recorremos, los docentes y la comunidad escolar nos piden siempre más escuelas y más inversión para fortalecer la educación", y concluyó: "Ese es el camino para crear un mejor futuro. Seguimos avanzando con el plan de infraestructura escolar más importante de los últimos tiempos: invertimos sumas históricas que se materializan, entre otras cosas, en estos 288 nuevos edificios escolares que llevamos inaugurados”.

LA OBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA N° 119

La intervención en el establecimiento —iniciada en la gestión anterior y paralizada— consistió en la construcción de cuatro aulas, sanitarios y cocina. Esta última no estaba contemplada en el proyecto, pero fue ejecutada a través del Fondo Educativo. Las nuevas aulas serán destinadas a chicas y chicos de primero y segundo grado.

Los trabajos incluyeron también la reparación de filtraciones en las plantas baja y alta, las escaleras y la cocina, se precisó. 

Creada en 1956, en un primer momento funcionó en el club Unidos de Olmos. Actualmente cuenta con un edificio en 197 entre 46 y 47 —aparte del nuevo en 50 y 199—, una matrícula de 991 alumnos, 380 cupos de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y articula con la Casa del Niño de Olmos.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR BONAERENSE

El PSEB, de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud, tiene como objetivo el desarrollo de jornadas sanitarias integrales para estudiantes de escuelas primarias. En esta primera etapa adhirieron 25 municipios y los próximos días se sumarán 10 más. 

Las acciones comprenden consultas médicas, odontológicas y vacunación, entre otras, y su implementación incluye una línea de financiamiento específica a través del Programa SUMAR+ para municipios, equipamiento de Primer Nivel de Atención y capacitación para los equipos itinerantes que concurren a escuelas.

