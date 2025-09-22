En Barrio Norte viven con una pérdida de agua y “olores nauseabundos” hace dos semanas

Vecinos de Barrio Norte reclaman por una pérdida de agua y desborde de cloacas en la esquina de 38 y 10. Padecen este problema hace dos semanas, indicaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).

“Esto lleva a olores nauseabundos. Los jueves y domingos se realizan ferias a metros de las aguas negras que recorren 100 metros para desagotar en una boca de tormenta de calle 11”, describieron sobre el inconveniente que esto conlleva.