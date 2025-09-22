Las veredas de Plaza Olazábal en “deplorable estado”

Vecinos de Plaza Olazábal, ubicada en 7 y 38, compartieron su indignación al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) por el “deplorable estado” de las veredas.

“Por allí transitan niños, adultos mayores. Es una vergüenza, con el riesgo que se caigan y sufran un accidente”, añadieron al pedido de arreglo urgente.