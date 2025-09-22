El Hospital Garrahan dispuso aumentos para todo su personal "con fondos propios"

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0
El Hospital Garrahan anunció hoy un incremento en los ingresos de su planta de trabajadores, que será financiado con recursos propios obtenidos a partir del Plan de Eficiencia implementado en la institución. Según informó la institución en un comunicado, el personal asistencial recibirá un complemento mensual de 450 mil pesos, mientras que para el resto de la planta se fijó un adicional de 350 mil pesos.
Desde la conducción del centro de salud destacaron que los fondos “siempre debieron haber ido a mejorar los ingresos del personal de salud y a repercutir en una mejor atención de los pacientes”, pero hasta ahora quedaban en manos “de unos pocos que buscaban enriquecerse a costa de la salud de todos”.
En ese sentido, remarcaron que el Consejo de Administración del Hospital alcanzó un “hito” al redireccionar esos recursos hacia la mejora salarial de médicos, enfermeros y demás trabajadores, lo que consideran una “difícil tarea” que marca un cambio de rumbo en la gestión.
“El camino es la buena administración para que los médicos cobren mejor y los pacientes puedan estar cada vez mejor atendidos. La eficiencia es el camino para que los recursos de los argentinos sean bien administrados y permitan el reconocimiento económico que el personal de salud se merece”, subrayaron.
El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la decisión y sostuvo que “gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores”. “Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”, añadió.
“Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde”, afirmó el funcionario, quien felicitó al Consejo de Administración “por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes”.
Y subrayó que el Gobierno se propuso “terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”.
