Milei inicia mañana su agenda en Estados Unidos con reuniones con Trump y Georgieva

En Los Hornos, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: huyeron con ahorros, joyas y tarjetas
Kicillof en Atenas con los gremios y candidatos de Fuerza Patria: "El ajuste de Milei no tiene respaldo en la Provincia"
Fentanilo mortal: familiares de víctimas de La Plata apuntan a la comisión investigadora
Tras eliminar retenciones a los granos para conseguir dólares, el Gobierno extiende la medida a la carne avícola y bovina
"Culpable de este amor": intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido
Juntan firmas para preservar el predio del club Gonnet: "El futuro de 1.500 jugadores y jugadoras está en riesgo"
Balón de Oro 2025: uno por uno, todos los ganadores y los premios de la gala
Empezó el juicio oral por el femicidio de Tamara Gómez Coronel en Melchor Romero
¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina?: el posteo que revolucionó las redes y esperanza a los fans
Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija Blanca
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Valentina Zozaya, la primera jugadora formada en Gimnasia que llega a Selección
Excombatientes de La Plata, en el cementerio de Darwin: 121 soldados ya no son anónimos
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
El plazo fijo se desploma: cuánto gano si hoy invierto $500.000
Paso a paso, una guía para dirimir los dramas vecinales en La Plata
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei se reunirá mañana en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump, en medio del respaldo que el líder republicano hizo hoy a su gestión frente a las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina.
Milei tenía previsto arribar a la ciudad estadounidense en plena madrugada de mañana tras haber modificado su partida desde Buenos Aires, que iba a realizarse el domingo por la noche y finalmente se pospuso para las 19 de hoy.
A las 10.45, Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dos horas después se realizará la esperada reunión bilateral de ambos jefes de Estado.
Se espera que el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, una posibilidad que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano.
De concretarse, se tratará de un gesto en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas en el mercado respecto de si el país cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo: 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.
En el marco de esas dificultades económicas, el gobierno republicano se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideológica con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica.
Tras la reunión con Trump, Milei mantendrá un encuentro con la titular del FMI Kristalina Georgieva luego de que el FMI también manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza (LLA9 en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener hoy, en el plan de vuelo original que estaba previsto para ayer.
También participarán del viaje el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni. En su última actividad del día, Milei participará a las 20 de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.
El miércoles, a las 12.45, Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas; mientras que a las 19:55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
El jueves será el último día de actividades del presidente argentino en suelo norteamericano, donde iniciará su agenda del día con un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y luego asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith. Por último, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí