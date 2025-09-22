Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Política y Economía

Milei inicia mañana su agenda en Estados Unidos con reuniones con Trump y Georgieva

Milei inicia mañana su agenda en Estados Unidos con reuniones con Trump y Georgieva
22 de Septiembre de 2025 | 19:24

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei se reunirá mañana en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump, en medio del respaldo que el líder republicano hizo hoy a su gestión frente a las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina.

Milei  tenía previsto arribar a la ciudad estadounidense en plena madrugada de mañana tras haber modificado su partida desde Buenos Aires, que iba a realizarse el domingo por la noche y finalmente se pospuso para las 19 de hoy.

A las  10.45, Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dos horas después se realizará la esperada reunión bilateral de ambos jefes de Estado.

Se espera que el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, una posibilidad que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano.

De concretarse, se tratará de un gesto en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas en el mercado respecto de si el país cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo: 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

En el marco de esas dificultades económicas, el gobierno republicano se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideológica con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica.

Tras la reunión con Trump, Milei mantendrá un encuentro con la titular del FMI Kristalina Georgieva luego de que el FMI también manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza (LLA9 en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener hoy, en el plan de vuelo original que estaba previsto para ayer.

También participarán del viaje el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni. En su última actividad del día, Milei participará a las 20 de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

El miércoles, a las 12.45, Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas; mientras que a las 19:55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves será el último día de actividades del presidente argentino en suelo norteamericano, donde iniciará su agenda del día con un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y luego asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith. Por último, mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

