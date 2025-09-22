Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mariano Grondona "está delicado": preocupa la salud del periodista argentino

Mariano Grondona "está delicado": preocupa la salud del periodista argentino
22 de Septiembre de 2025 | 20:32

Escuchar esta nota

Mariano Grondona atraviesa un delicado momento de salud. Su esposa, Elena Lynch, compartió detalles sobre su estado. Con una sinceridad cargada de sentimientos, explicó que el histórico conductor se encuentra "muy delicado" tras 13 años de haberse recuperado de un ACV.

Lynch explicó que, recientemente, Grondona sufrió una doble pulmonía, “igual que el Papa Francisco”, que lo llevó a estar internado. A pesar de la gravedad de este nuevo cuadro, la familia tomó la decisión de que el periodista continúe su recuperación en casa, ya que, según explicó Lynch, "es mejor ahí que mal en el sanatorio".

“Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. Igual, estuvo internado”, mencionó.

A sus 92 años, Grondona permanece alejado de las pantallas chicas, en un retiro marcado por la serenidad y la quietud, lejos de las cámaras y los micrófonos. "Está tranquilo y muy bien cuidado", sumó su compañera, y concluyó: “Es toda una vida juntos, es bravo".

