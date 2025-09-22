Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0
Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
En Los Hornos, una jubilada fue maniatada y golpeada durante cinco horas: huyeron con ahorros, joyas y tarjetas
Milei inicia mañana su agenda en Estados Unidos con reuniones con Trump y Georgieva
Kicillof en Atenas con los gremios y candidatos de Fuerza Patria: "El ajuste de Milei no tiene respaldo en la Provincia"
Con Orfila a la cabeza, Gimnasia regresó a los entrenamientos en Estancia pensando en el Canalla
Diputados: la oposición avanzará mañana con el tratamiento de la ley que limita la capacidad de gobernar por DNU
Fentanilo mortal: familiares de víctimas de La Plata apuntan a la comisión investigadora
Mariano Grondona "está delicado": preocupa la salud del periodista argentino
¿Vuelven los Rolling Stones a Argentina?: el posteo que revolucionó las redes y esperanza a los fans
"Culpable de este amor": intentó escapar con ramos de flores para su novia, pero pasó enfrente de la Policía y fue detenido
Miguel Ángel Russo recibió el alta y analizarán su regreso a las prácticas de Boca
El Hospital Garrahan dispuso aumentos para todo su personal "con fondos propios"
Tras eliminar retenciones a los granos para conseguir dólares, el Gobierno extiende la medida a la carne avícola y bovina
Juntan firmas para preservar el predio del club Gonnet: "El futuro de 1.500 jugadores y jugadoras está en riesgo"
Balón de Oro 2025: uno por uno, todos los ganadores y los premios de la gala
En Barrio Norte viven con una pérdida de agua y “olores nauseabundos” hace dos semanas
Empezó el juicio oral por el femicidio de Tamara Gómez Coronel en Melchor Romero
Pampita quebró en llanto al recuperar los celulares con las fotos y videos de su hija Blanca
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"
Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
Alak y Kicillof inauguraron una escuela en Olmos y lanzaron un programa de salud para estudiantes
Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista
Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
¡Insólito! Tinelli usó un desodorante para anunciar su debut en streaming: los motivos
Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mariano Grondona atraviesa un delicado momento de salud. Su esposa, Elena Lynch, compartió detalles sobre su estado. Con una sinceridad cargada de sentimientos, explicó que el histórico conductor se encuentra "muy delicado" tras 13 años de haberse recuperado de un ACV.
Lynch explicó que, recientemente, Grondona sufrió una doble pulmonía, “igual que el Papa Francisco”, que lo llevó a estar internado. A pesar de la gravedad de este nuevo cuadro, la familia tomó la decisión de que el periodista continúe su recuperación en casa, ya que, según explicó Lynch, "es mejor ahí que mal en el sanatorio".
“Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. Igual, estuvo internado”, mencionó.
A sus 92 años, Grondona permanece alejado de las pantallas chicas, en un retiro marcado por la serenidad y la quietud, lejos de las cámaras y los micrófonos. "Está tranquilo y muy bien cuidado", sumó su compañera, y concluyó: “Es toda una vida juntos, es bravo".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí