Deportes |BREVES

Liverpool sigue en la cima de la Premier: City y Arsenal empataron 1-1

22 de Septiembre de 2025 | 02:48
Arsenal y Manchester City igualaron 1-1 en por la quinta fecha de la Premier League.

Haaland abrió el marcador para los Ciudadanos a los 9 minutos del primer tiempo, en tanto que Martinelli igualó a los 48 minutos del complemento. Con este resultado Liverpool sigue siendo líder con 15 puntos, lo escolta Arsenal con 10 unidades.

A su vez, Aston Villa igualó 1-1 con Sunderland. Martínez y Buendia fueron titulares. Además, Bournemouth y Newcastle 0-0.

 

