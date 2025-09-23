Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Espectáculos

Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
23 de Septiembre de 2025 | 10:49

Escuchar esta nota

Ahora, los Mac Allister están felices. Nació  Alaia y sus papás Alexis Mac Allister y Ailén Cova están "locos de amor".

Así, la beba nació en Inglaterra. Aunque todavía no hay información oficial, hay pistas que fue un parto programado. En este sentido, vale destacar que, ayer Alexis subió a sus redes un mensaje que decía. "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor".

Recordemos que la relación entre el jugador y Ailén Cova tuvo un comienzo polémico. Mac Allister, luego de ganar el Mundial de Qatar, terminó su relación de 5 años con Camila Mayan y comenzó un romance con Ailén, su amiga de toda la vida, con quien había mantenido una amistad desde la adolescencia.

Aunque la relación con Cova generó críticas debido al final de su noviazgo anterior, el amor entre ellos fue tan fuerte que rápidamente se mudaron a Inglaterra para comenzar su vida juntos.

Se rumorea que Cova, desde 2011, ya le había confesado su amor al futbolista. Con el paso del tiempo, la pareja se ha consolidado y hoy vive una de las etapas más felices con la llegada de su primera hija.

Finalmente, recordemos que, Ailén, licenciada en diseño de indumentaria, se mudó a Inglaterra en 2023 y fue presentada públicamente en el casamiento de Lautaro Martínez, otro campeón del mundo, en Italia.

LE PUEDE INTERESAR

Amoroso gesto de Nicki Nicole con Lamine Yamal por no llegar a ganar el Balón de Oro

LE PUEDE INTERESAR

¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

La habilitación de Plata generó más molestias

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

De todo negro a todo brillante pero, con qué condiciones
Últimas noticias de Espectáculos

Por sus hijos: la ofensiva legal que prepara Benjamín Vicuña contra la China Suárez, los detalles  

Amoroso gesto de Nicki Nicole con Lamine Yamal por no llegar a ganar el Balón de Oro

¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Deportes
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Información General
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
La Ciudad
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador 
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla