El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ahora, los Mac Allister están felices. Nació Alaia y sus papás Alexis Mac Allister y Ailén Cova están "locos de amor".
Así, la beba nació en Inglaterra. Aunque todavía no hay información oficial, hay pistas que fue un parto programado. En este sentido, vale destacar que, ayer Alexis subió a sus redes un mensaje que decía. "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor".
Recordemos que la relación entre el jugador y Ailén Cova tuvo un comienzo polémico. Mac Allister, luego de ganar el Mundial de Qatar, terminó su relación de 5 años con Camila Mayan y comenzó un romance con Ailén, su amiga de toda la vida, con quien había mantenido una amistad desde la adolescencia.
Aunque la relación con Cova generó críticas debido al final de su noviazgo anterior, el amor entre ellos fue tan fuerte que rápidamente se mudaron a Inglaterra para comenzar su vida juntos.
Se rumorea que Cova, desde 2011, ya le había confesado su amor al futbolista. Con el paso del tiempo, la pareja se ha consolidado y hoy vive una de las etapas más felices con la llegada de su primera hija.
Finalmente, recordemos que, Ailén, licenciada en diseño de indumentaria, se mudó a Inglaterra en 2023 y fue presentada públicamente en el casamiento de Lautaro Martínez, otro campeón del mundo, en Italia.
LE PUEDE INTERESAR
Amoroso gesto de Nicki Nicole con Lamine Yamal por no llegar a ganar el Balón de Oro
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí