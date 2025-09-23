Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Ahora, los Mac Allister están felices. Nació Alaia y sus papás Alexis Mac Allister y Ailén Cova están "locos de amor".

Así, la beba nació en Inglaterra. Aunque todavía no hay información oficial, hay pistas que fue un parto programado. En este sentido, vale destacar que, ayer Alexis subió a sus redes un mensaje que decía. "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor".

Recordemos que la relación entre el jugador y Ailén Cova tuvo un comienzo polémico. Mac Allister, luego de ganar el Mundial de Qatar, terminó su relación de 5 años con Camila Mayan y comenzó un romance con Ailén, su amiga de toda la vida, con quien había mantenido una amistad desde la adolescencia.

Aunque la relación con Cova generó críticas debido al final de su noviazgo anterior, el amor entre ellos fue tan fuerte que rápidamente se mudaron a Inglaterra para comenzar su vida juntos.

Se rumorea que Cova, desde 2011, ya le había confesado su amor al futbolista. Con el paso del tiempo, la pareja se ha consolidado y hoy vive una de las etapas más felices con la llegada de su primera hija.

Finalmente, recordemos que, Ailén, licenciada en diseño de indumentaria, se mudó a Inglaterra en 2023 y fue presentada públicamente en el casamiento de Lautaro Martínez, otro campeón del mundo, en Italia.