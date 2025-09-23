El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Nuevo respaldo del secretario del Tesoro: cruzó a una senadora que cuestionó la ayuda a la Argentina
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En busca de reactivar al sector turístico que atraviesa un año complejo, el Gobierno de Javier Milei dispuso días atrás que la celebración del 12 de octubre en el que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pase del domingo al viernes 10. De esta manera, se forma un fin de semana largo.
La decisión da la posibilidad de descansar tres días consecutivos y es una posibilidad para que miles de argentinos se desplacen hacia destinos como las Cataratas del Iguazú, Patagonia y Costa Atlántica. Pero frente a este cambio, surge la duda de la naturaleza de este asueto, puesto que puede ser un feriado o un día no laborable.
Según la resolución 139/2025, se traslada el asueto del 12 de octubre de este año al día viernes 10 de octubre. Por lo tanto, se trata de un feriado nacional y no de un día no laborable. De esta forma, el feriado forma un fin de semana largo de tres días.
Por lo tanto, es una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el territorio nacional. La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, precisa en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.
Esto significa que, si un empleado es requerido para prestar servicios durante un feriado, tiene derecho a percibir el doble de su salario diario habitual por esa jornada. La decisión de trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, salvo excepciones específicas que no alteran el régimen de pago.
En tanto, los días no laborables es de carácter optativo, y la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador.
Luego de pasar septiembre, sin feriados, y el mencionado de octubre, el próximo será a fines de noviembre, que será extra largo. Es que se traslada el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de ese mes, al lunes 24, y se incorpora un feriado no laborable con fines turísticos el viernes 21.
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.
Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.
Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí