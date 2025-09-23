Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Política y Economía

Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico

Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
23 de Septiembre de 2025 | 07:16

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei ya está en EE UU y se reunirá hoy en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump, en medio del respaldo que el líder republicano hizo ayer a su gestión frente a las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina. Es por eso que el mandatario argentino buscará afianzar la alianza para acordar un salvataje económico.

En su agenda Milei tiene previsto a las 10:45 asistir a la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y dos horas después se realizará la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Se espera que durante el encuentro, el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, algo que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano. 

Sucede en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas que existen en el mercado acerca de si el país cuenta con los dólares para poder afrontar los vencimientos de deuda del año próximo, por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.

En el marco de esas dificultades económicas, el gobierno republicano de Trump se muestra dispuesto a brindar ayuda no sólo por la cercanía ideología con la gestión libertaria sino porque, en medio de las tensiones entre Washington y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la Argentina es percibido como el socio de mayor peso que tiene la Casa Blanca en Latinoamérica. 

Tras la reunión con Trump, Milei mantendrá el encuentro con Georgieva, luego de que el FMI también manifestara su apoyo al país poco días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

LE PUEDE INTERESAR

Un “salvavidas” del Norte: fuerte apoyo de EE UU y el FMI

LE PUEDE INTERESAR

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

Esta reunión se reprogramó porque era una de las que el presidente argentino iba a mantener ayer en medio del plan de vuelo original previsto para el domingo. También participarán el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero Manuel Adorni.

En su última actividad del día, Milei ,a las 20, participará de una recepción ofrecida por Trump a los presidentes que asisten a la Asamblea de la ONU.

En tanto que mañana, miércoles, a las 12.45, Milei dará su mensaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas; mientras que a las 19:55 participará de la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

De todo negro a todo brillante pero, con qué condiciones

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

La habilitación de Plata generó más molestias

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

Los debutantes estuvieron muy bien
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"

Un “salvavidas” del Norte: fuerte apoyo de EE UU y el FMI

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Deportes
VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Racing y Vélez definen al primer semifinalista
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Espectáculos
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
“La casa Guinness”: cuando el legado pesa más que la sangre
“Como nunca, ¡otra vez!”: resistencia corrosiva
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
Maxi López sobre su relación con Wanda: “Es una seda, me enorgullece”
Información General
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Trump desaconseja a las embarazadas tomar paracetamol
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
En Salta nacieron trigemelas, un caso que sucede cada un millón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla