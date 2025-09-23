VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional

El incendio que se registró entre anoche y la madrugada de este martes en un tablero eléctrico de la Facultad de Economía de la UNLP, en 6 entre 47 y 48, abrió una serie de interrogantes en el seno de la comunidad académica para saber si se trató de un hecho intencional o si el foco ígneo fue desencadenado por un desperfecto o una situación fortuita.

Horas después de que se suspendieran todas las actividades académicas e incluso quedaran afectadas todas las áreas administrativas de la facultad, se difundieron una serie de videos que dieron cuenta del fuego que abarcó al artefacto eléctrico clave para el suministro de electricidad en ese predio educativo.

En diálogo con EL DIA, trabajadores de Económicas afirmaron que "hoy temprano nos avisaron de que no concurramos a trabajar porque se interrumpió el suministro de energía en todo el edificio".

"La verdad que cuando nos dijeron que hubo un incendio nos preocupamos pero por suerte sólo afectó a un tablero y no al edificio en sí mismo", expresaron.

Al mismo tiempo señalaron que "por supuesto nos preguntamos qué pudo haber pasado, no tenemos recuerdos de que esto haya ocurrido antes". "Pero por lo que se está diciendo, parece que fue un incendio provocado de forma intencional", dijeron.

Más allá de las conjeturas, autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas afirmaron hoy a la prensa que efectivamente se trató de un episodio provocado por desconocidos y se indicó además que se están revisando los registros fílmicos obtenidos a través de las cámaras de seguridad para tener más información sobre el hecho y sus responsables.

El incendio del artefacto eléctrico fue registrado por testigos. Tras ello tuvo que intervenir personal policial, bomberos e incluso una cuadrilla de Edelap a los fines de garantizar la seguridad en el lugar, realizar testeos y controles con vistas a trabajar en pos del restablecimiento del suministro.