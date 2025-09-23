Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |VILLA ELVIRA

Sustraen cables y causan destrozos en una escuela

La Escuela Técnica N°1 de Villa Elvira fue blanco de un robo / WEB

23 de Septiembre de 2025 | 02:31
Un dramático hecho de inseguridad sorprendió a la comunidad educativa de la Escuela Técnica N°1 de Villa Elvira, cuando se descubrió el robo de cableado eléctrico en varios salones de la planta alta del establecimiento. El hecho fue constatado por el jefe de área del colegio quien, al arribar al lugar, fue informado por un auxiliar sobre los daños y faltantes.

Según relató el denunciante, el robo afectó cuatro aulas de la planta alta, incluyendo dos talleres, donde se constató que los faroles de los porta lámparas estaban todos rotos y el cableado eléctrico había sido sustraído por completo. Tras observar los daños, tomó fotografías y se presentó en el destacamento de Villa Progreso para formalizar la denuncia.

El edificio, de dos plantas y ubicado sobre Avenida 122, posee un terreno de aproximadamente media manzana, rodeado por un muro perimétrico y un portón de reja que da a la avenida. En la planta baja se encuentran el patio central, aulas, cocina, baños, preceptoría, secretaria y talleres, mientras que en la planta alta se sitúan la biblioteca y los talleres.

Si bien la escuela cuenta con un sistema de alarma, este únicamente cubre ciertos sectores de la planta baja y la biblioteca, dejando desprotegidas las aulas donde se produjo el robo. Además, no hay cámaras de seguridad internas que registren los movimientos dentro de la planta alta.

La autoridad del colegio aseguró que no se observaron daños estructurales en el establecimiento más allá de los elementos mencionados, aunque señaló que el sector de portería estaba revuelto. Consultado sobre vigilancia externa, mencionó que en las inmediaciones hay cámaras del Centro de Monitoreo de Berisso que apuntan hacia la calle y el portón de salida de alumnos, pero ninguna que cubra las áreas afectadas.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar la mecánica del ingreso y quiénes son los responsables. El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa, ya que el robo afecta directamente las instalaciones donde se desarrollan actividades de enseñanza y talleres, y evidencia la vulnerabilidad de los colegios frente a delitos que, en este caso, se llevaron a cabo sin que el sistema de alarma y la vigilancia fueran suficientes para impedirlos.

Este incidente se suma a otros hechos de inseguridad registrados en la zona, lo que generó malestar e indignación entre los vecinos.

 

