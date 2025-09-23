Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Opinión |Editorial

El espacio público es de todos, no de ningún particular

El espacio público es de todos, no de ningún particular
23 de Septiembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

Un nutrido inventario de inconductas e incidentes entre vecinos, considerados faltas y hasta delitos de menor cuantía que fue detallado ayer por este diario, dejó a la vista la necesidad de que desde la Comuna, se impulsen programas de revalorización del concepto de espacio público, que concierne al comportamiento de la población en las calles, veredas, paseos, ramblas y plazas de la Ciudad. Para estos casos tan numerosos, corresponde decir que esa suerte de libre albedrío puede derivar de la falta de controles y sanciones.

Tal como se reseñó en el informe, esa ausencia de cultura cívica se traduce en forma cotidiana en discusiones de frentistas y en peleas por cuestiones que tienen que ver con reservas de espacios para estacionar, talas de árboles, mal estacionamiento y demás conflictos intervecinales, que podrían disminuir en forma radical en la medida en que se expanda en la población un mayor respeto a las reglas que ordenan la convivencia.

La investigación realizada por este diario incluyó en ese inventario unas veinte infracciones tales como pintar de amarillo los cordones frente a garages que no existen; colocar vallas u otros artilugios para “proteger” cocheras; decidir las obras en construcción colocar vallas que obstruyen toda la vereda, desde el frente municipal hasta el cordón; reservar estacionamientos con cualquier objeto y obstruir las rampas de discapacitados estacionando vehículos.

Entre otros casos se mencionó el de los bares que sin permiso municipal colocan mesas y sillas en las veredas; estacionar autos sobre las veredas; realizar podas de árboles sin autorización de la Comuna; “inventar” rampas de garajes inexistentes; los taxis y remises que improvisan paradas no reglamentada; camiones en doble fila y además fuera de horario descargando mercaderías y falsos carteles de estacionamiento reservado, entre muchas otras.

Como se ha dicho, en ocasiones se puede estar frente a delitos penales que afectan al concepto de espacio público, tales como el vandalismo (grafitis, daños al mobiliario urbano), ocupación ilegal de espacios para fines lucrativos propios, como la venta ambulante no autorizada, el cuidado de coches y otras actividades ilícitas en las calles como arrojar basura o generar ruidos molestos.

No sería extraño suponer que mucha gente ignora la categoría penal que alcanzan estas actitudes y, como disuasión, acaso sería oportuno darlo a conocer desde organismos del Estado.

LE PUEDE INTERESAR

Cómo pasó Milei del apoyo por la economía a un difícil momento de su gobierno

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Si los problemas no son enfrentados y resueltos cuando parecen menores, el tiempo los agrava y suelen convierten en mucho más complejos. Existen sobrados ejemplos que así lo atestiguan.

Está entonces en claro que los vecinos debieran conocer que la Ciudad es de todos, que no le pertenece a ningún particular. Y que el espacio público es sagrado, en le medida en que necesita que se cumpla con las leyes que lo preservan como un territorio para la convivencia, no para los arrebatos y controversias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Uno por uno

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

Los debutantes estuvieron muy bien

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Últimas noticias de Opinión

Cómo pasó Milei del apoyo por la economía a un difícil momento de su gobierno

Hasta el último dólar

El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas

Polarización y contradicciones en las fuerzas que compiten en la provincia de Buenos Aires
Información General
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Trump desaconseja a las embarazadas tomar paracetamol
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
En Salta nacieron trigemelas, un caso que sucede cada un millón
Recuerdo de una mentira: la historia de Megan Reynolds, entre fraudes, enfermedades fingidas y un falso embarazo
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Espectáculos
“La casa Guinness”: cuando el legado pesa más que la sangre
“Como nunca, ¡otra vez!”: resistencia corrosiva
Marcha atrás: tras la suspensión, y un largo debate, vuelve Jimmy Kimmel
Maxi López sobre su relación con Wanda: “Es una seda, me enorgullece”
Una lengua celeste y blanca: ¿una señal del regreso de los Stones?
Deportes
VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO
Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta
La habilitación de Plata generó más molestias
Racing y Vélez definen al primer semifinalista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla