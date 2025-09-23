La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo

No existe un vínculo comprobado de que el paracetamol o las vacunas causen autismo, afirmó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras los comentarios de Donald Trump afirmando lo contrario.

El vocero de la OMS, Tarik Jasarevic, dijo a la prensa que, si bien algunos estudios observatorios han sugerido una posible asociación entre el autismo y el acetaminofén o paracetamol, otros "no han demostrado tal relación". "Las pruebas siguen siendo inconsistentes", añadió.

En cuanto a las vacunas, afirmó que no había duda: "Las vacunas no causan autismo".

En las últimas horas, el presidente Trump había desaconsejado a las mujeres embarazadas tomar paracetamol, al que vinculó con un alto riesgo de autismo en los niños pese a las dudas de los científicos, antes de desacreditar también a las vacunas. "No lo tomen" y "no se lo den a su bebé", declaró el republicano durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca dedicada al autismo, uno de los temas que más le preocupan.

"Según un rumor -y no sé si es cierto- no tienen paracetamol en Cuba porque no pueden permitírselo. Pues bien, casi no tienen autismo", afirmó el presidente.

Trump dijo que ante la posible relación del paracetamol con el autismo, una condición del neurodesarrollo que afecta a las capacidades de comunicación y de relación del ser humano, más vale "evitar en la medida de lo posible" tomar ese medicamento.

De venta libre en Estados Unidos bajo el nombre de Tylenol, el paracetamol o acetaminofén se recomienda a las embarazadas para aliviar el dolor o la fiebre, mientras que otros medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno, están contraindicados, especialmente al final del embarazo.

Arthur Caplan, director de la división de ética médica de la Universidad de Nueva York, consideró las declaraciones del presidente "peligrosas" y plagadas de "información falsa". "Me preocupa que las embarazadas se sientan culpables por tomar Tylenol. Sentirán que le fallaron a sus bebés al intentar bajar la fiebre. Eso no es justo, y nadie debería sentirse así", declaró Caplan.