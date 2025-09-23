Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo

Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
23 de Septiembre de 2025 | 11:29

Escuchar esta nota

La hinchada de Estudiantes prepara un recibimiento masivo para el equipo en la previa del trascendental duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Flamengo. La convocatoria es para este jueves a las 19 horas en la esquina de 1 y 53, donde la marea albirroja buscará darle al plantel el último empuje antes del choque que comenzará a las 21.30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El fervor de los hinchas se enmarca en una serie que llega abierta a La Plata, luego del triunfo 2-1 de los brasileños en Río de Janeiro. Con la ilusión intacta y el respaldo de su gente, Estudiantes intentará revertir la diferencia mínima para meterse entre los cuatro mejores del continente.

Banderas, fuegos artificiales y una movilización rojiblanca teñirán las calles platenses, en lo que promete ser una fiesta cargada de mística copera. La hinchada se prepara para demostrar, una vez más, que los partidos también se juegan desde afuera.

