Fabricio Pérez (7)

El extremo izquierdo le cambió la cara al equipo. Se recostó bien abierto por la banda y fue una pesadilla para la defensa. Siempre apostó por el modo vertical. De una de sus proyecciones llegó el gol de Alario. Más tarde le anularon uno por una muy fina posición adelantada. Se ganó un lugar para ser alternativa el jueves.

Farías ni Palacios se pusieron el equipo al hombro (5)

Tanto Tiago Palacios en el primer tiempo como Facundo Farías en la parte final fueron los elegidos por Domínguez para ser los conductores del equipo. Ninguno lo pudo hacer.

F. Iacovich (6)

Tuvo una tapada fenomenal en el comienzo del partido que le dio confianza. Defensa le tiró muchos centros cruzados y respondió sin complicarse con los puños.

M. Magdaleno (6)

Aprobó en su primer partido. Claro que le costó y que tuvo algunos errores en marca. Pero sacó un aprobado gigante por su actitud.

M. Desabato (6)

Positivo debut del marcador central. No quedó mal parado casi nunca y a la hora de encimar lo hizo muy bien..

R. Funes Mori (5)

Correcto. Muchas veces corrigió errores pero también los cometió. No pudo ser el dueño del área en el juego aéreo.

G. Benedetti (5)

De mayor a menor. Empezó siendo opción de pase por la izquierda y siempre en ofensiva. Pero empezó a perder precisión y se fue reemplazado, un cambio que mucho no se entendió.

Ezequiel Piovi (5)

Lo mejor suyo fue un remate desde afuera del área que Bologna desvío al córner. Recibió muchas veces el primer pase del fondo y no siempre le dio destino indicado.

Gabriel Neves (6)

El jugador más claro y el único que buscó romper la intrascendencia de tocar la pelota para los costados. Fue el más claro y criterio.

José Sosa (5)

Jugó una hora con alternancias. Por momentos fue el conductor del equipo con lanzamientos pero en otros pasajes fue muy errático y sin posición clara en la cancha.

Alexis Castro (6)

Buen primer tiempo. Fue otro jugador que supo encontrar un lugar por la izquierda para atacar. Pisó el área varias veces pero no se animó a patear al arco.

Tiago Palacios (5)

Jugó solo 45 minutos. Fue el jugador más rápido y el que podía romper el molde. Pero no logró encontrar continuidad en el juego y tampoco un socio con quién elaborar.

Lucas Alario (6)

Se movió por el frente de ataque en un equipo que llegó poco. Pivoteó algunas pelotas y tuvo un cabezazo que Bologna le sacó con destino de gol. Tuvo premio en el final.

INGRESARON

Facundo Farias (5)

Reemplazó a Palacios. No fue enganche .

Roman Gómez (6)

Entró como lateral izquierdo. Inició la jugada del gol.

Fabricio Pérez (7)

Se recostó por la izquierda y desde allí generó peligro y el pase de gol a Alario.

promedio

5,64

Buen partido de Martínez, que no tuvo problemas (6)

Cuando un árbitro no es protagonista en un partido de la liga argentina es una muy buena noticia y un elogio. Anoche Sebastián Martínez pasó desapercibido. Bien secundado.