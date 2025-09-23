Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche
VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
Fabricio Pérez (7)
El extremo izquierdo le cambió la cara al equipo. Se recostó bien abierto por la banda y fue una pesadilla para la defensa. Siempre apostó por el modo vertical. De una de sus proyecciones llegó el gol de Alario. Más tarde le anularon uno por una muy fina posición adelantada. Se ganó un lugar para ser alternativa el jueves.
Farías ni Palacios se pusieron el equipo al hombro (5)
Tanto Tiago Palacios en el primer tiempo como Facundo Farías en la parte final fueron los elegidos por Domínguez para ser los conductores del equipo. Ninguno lo pudo hacer.
Tuvo una tapada fenomenal en el comienzo del partido que le dio confianza. Defensa le tiró muchos centros cruzados y respondió sin complicarse con los puños.
LE PUEDE INTERESAR
Los debutantes estuvieron muy bien
LE PUEDE INTERESAR
El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis
Aprobó en su primer partido. Claro que le costó y que tuvo algunos errores en marca. Pero sacó un aprobado gigante por su actitud.
Positivo debut del marcador central. No quedó mal parado casi nunca y a la hora de encimar lo hizo muy bien..
Correcto. Muchas veces corrigió errores pero también los cometió. No pudo ser el dueño del área en el juego aéreo.
De mayor a menor. Empezó siendo opción de pase por la izquierda y siempre en ofensiva. Pero empezó a perder precisión y se fue reemplazado, un cambio que mucho no se entendió.
Lo mejor suyo fue un remate desde afuera del área que Bologna desvío al córner. Recibió muchas veces el primer pase del fondo y no siempre le dio destino indicado.
El jugador más claro y el único que buscó romper la intrascendencia de tocar la pelota para los costados. Fue el más claro y criterio.
Jugó una hora con alternancias. Por momentos fue el conductor del equipo con lanzamientos pero en otros pasajes fue muy errático y sin posición clara en la cancha.
Buen primer tiempo. Fue otro jugador que supo encontrar un lugar por la izquierda para atacar. Pisó el área varias veces pero no se animó a patear al arco.
Jugó solo 45 minutos. Fue el jugador más rápido y el que podía romper el molde. Pero no logró encontrar continuidad en el juego y tampoco un socio con quién elaborar.
Se movió por el frente de ataque en un equipo que llegó poco. Pivoteó algunas pelotas y tuvo un cabezazo que Bologna le sacó con destino de gol. Tuvo premio en el final.
Reemplazó a Palacios. No fue enganche .
Entró como lateral izquierdo. Inició la jugada del gol.
Se recostó por la izquierda y desde allí generó peligro y el pase de gol a Alario.
Buen partido de Martínez, que no tuvo problemas (6)
Cuando un árbitro no es protagonista en un partido de la liga argentina es una muy buena noticia y un elogio. Anoche Sebastián Martínez pasó desapercibido. Bien secundado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí