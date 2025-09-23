Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles: Celular 5G, TV Led, metegol y más

Deportes |Derrotó 1-0 a defensa y justicia con un gol de lucas alario en el final del partido

Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Eduardo Domínguez apostó por un equipo totalmente alternativo con dos debuts. Antes del gran partido ante Flamengo sumó tres puntos fundamentales para la Anual

Lucas Finochio
Lucas Finochio

23 de Septiembre de 2025 | 03:24
Edición impresa

De la mano de los pibes, Estudiantes volvió al triunfo ante Defensa y Justica en UNO. Fue 1-0 con gol de Lucas Alario. De esta forma dejó atrás una racha de 3 partidos sin victorias, y llego envalentonado al partido con Flamengo.

En una semana atípica para el equipo, el Pincha salió a los tumbos con la presión de que este no era un partido más, pensando en las tablas de clasificación a copas internacionales del próximo año.

En los primeros minutos de la etapa inicial, el equipo mostró una cara diferente respecto a los últimos partidos, donde en el amanecer recibió duros cachetazos, tanto en Santiago como en Río. Los chispazos de Palacios y la tranquilidad de Neves en el control fueron claves para Estudiantes. A pesar de esto, las falencias defensivas le jugaron una mala pasada.

En este sentido, una distracción de Funes Mori casi le sale caro, ya que Gutierrez corrió bien con el balón, pero Iacovich tuvo una respuesta notable. El pibe fue importante en esta etapa, con atajadas y despejes que llegaban con peligro a su sector. El Ruso no fue el único canterano con un correcto transcurso de primer tiempo, ya que Matías Magdaleno y Máximo Desábato estuvieron firmes.

Llegando al primer cuarto de hora Alario tuvo una aproximación dentro del área, donde lo trabaron justo antes del disparo. Por su parte, el delantero generó otras ocasiones de ataque, pero que no complicaron a Beto Bologna

Pese a esto, fue un primer tiempo donde se prestaron la pelota y ninguno consiguió un ataque profundo, eso fue lo que le faltó a Estudiantes profundidad, porque tocó la pelota de banda a banda pero sin crear complicaciones en área rival y armando jugadas predecibles fáciles de cortar.

LE PUEDE INTERESAR

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

LE PUEDE INTERESAR

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

Uno de los puntos más altos en mitad de terreno fue el uruguayo que con simpleza descargó y tocó. Piovi una vez más no realizó su mejor labor y Sosa falló en el toque final. Más adelantados Castro y Palacios tuvieron sus momentos electrizantes aunque el equipo no los acompañó siempre.

Además, otro de buen primer tiempo fue el lateral derecho que cortó justo en algunas oportunidades, en tanto que también tuvo tiempo para abocarse al ataque, aunque no fue del todo fino.

Por su parte, la más clara del partido la tuvo el Chavito que con un cabezazo puso en riesgo la valla de Varela. De esta forma, el León y el Halcón se fueron al descanso sin sacarse diferencias.

Antes del inicio del complemento Domínguez movió el banco, donde preservó a Palacios para noche del jueves, y dio un indicio del once que puede plasmar dentro de unos días, ya que le indicó el ingreso de Farías, quien tiene posibilidad de ser de la partida junto al extremo y a Carrillo.

El comienzo de la segunda mitad dejó a un Estudiantes decidido a buscar el primer grito de la noche, pero los mismos problemas de profundidad, y ahora de complicidad fueron beneficiando poco a poco a Defensa. Esto lo volvió a notar el entrenador que sin respuesta dentro del campo de juego mandó a la cancha a Gómez y Pérez. En este sentido, el lateral ingresó por Benedetti, mientras que el atacante por el Príncipe, que no tuvo una de sus mejores noches.

Siguiendo esta línea, la modificación de Pérez fue para darle más frescura en el ataque al equipo, pero la de Gómez llamó la atención, al menos que haya dado otra pista de que el Vasco podría ser de la partida ante Flamengo.

A pesar de esto, tuvieron que pasar varios minutos para que la masa leude y la formula del Barba de resultado, ya que si bien Estudiantes no era mejor, los goles son amores, y en época de primavera ambos florecen. Los pibes fueron los encargados de generar el primer rugido en UNO. Tras una jugada colectiva de Gómez y Pérez por el sector izquierdo, este último desbordó formidablemente para servirle el gol nada menos que a Alario que de taco desató la fiesta pincharrata, aunque tuvo la complicidad de un defensor.

Por su parte, el gol sirvió de energizante para que el equipo encuentre lo que le faltaba, la profundidad. Luego de esto, Estudiantes tomó el hilo del partido y se hizo dueño absoluto, tanto que hasta volvió a marcar con Pérez, pero fue anulado por posición prohibida de Alario en primera instancia. Ya en el final con un equipo controlador, Domínguez le dio lugar a Medina y a Ascacibar para tener aún más el dominio y cuidar el resultado. Cosa que le salió bien.

De esta forma, Estudiantes volvió al triunfo luego de tres partidos consecutivos y espantó a los fantasmas que deambulaban en vísperas al cruce con Flamengo. Una vez más la sangre joven fue importante para llegar al objetivo.

El partido se jugó siempre pensando en el choque del jueves por la Copa ante Flamengo

 

El análisis de Lucas Finochio desde Uno

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Creemos en nosotros y nos sentimos fuertes”

Sin descanso, el Pincha piensa en Flamengo

Los debutantes estuvieron muy bien

El próximo rival Pincha en el torneo, en crisis

Uno por uno
Multimedia

El festejo de los jugadores de estudiantes cuando alario convirtó su gol a los 32 miinutos /fotobaires

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial bajó $85 y cerró a 1.430 pesos: además cayeron el blue, los financieros y el mayorista

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0

Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón

Es de La Plata, planeó correr con su mujer, ella falleció pero logró ganar con un amigo: "Nos guió desde el cielo"

Pampita habló del robo a su lujosa casa: “Lo único que se llevaron que me da muchísima tristeza es..."

Kicillof confirmó que la AFA se hará cargo del Estadio Único y que arranca el masterplan de obras: ¿vienen a jugar a La Plata la Selección y Boca?

La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
+ Leidas

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Uno por uno

“Creemos en nosotros y nos sentimos fuertes”

Los debutantes estuvieron muy bien

Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones

Un relato de duelo y resiliencia en la Región

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Últimas noticias de Deportes

Esperando al “Fla” se dio el gusto triunfal en UNO

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

La habilitación de Plata generó más molestias

Racing y Vélez definen al primer semifinalista
La Ciudad
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Un relato de duelo y resiliencia en la Región
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Homenaje de veteranos platenses en Malvinas
Se viene un encuentro para personas con Alzheimer
Espectáculos
“La casa Guinness”: cuando el legado pesa más que la sangre
“Como nunca, ¡otra vez!”: resistencia corrosiva
Marcha atrás: tras la suspensión, y un largo debate, vuelve Jimmy Kimmel
Maxi López sobre su relación con Wanda: “Es una seda, me enorgullece”
Una lengua celeste y blanca: ¿una señal del regreso de los Stones?
Policiales
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Robo planificado y horas de angustia para Pampita
“Transferime la plata o te quemo”
Sustraen cables y causan destrozos en una escuela
Un “romántico” terminó detenido
Política y Economía
Un “salvavidas” del Norte: fuerte apoyo de EE UU y el FMI
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
Gobernadores y oposición: “Una medida electoral”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla