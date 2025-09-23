Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo

Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0
Mientras espera a Flamengo, Estudiantes, con suplentes, venció a Defensa y Justicia 1 a 0
Eduardo Domínguez apostó por un equipo totalmente alternativo con dos debuts. Antes del gran partido ante Flamengo sumó tres puntos fundamentales para la Anual
Lucas Finochio
Lucas Finochio
De la mano de los pibes, Estudiantes volvió al triunfo ante Defensa y Justica en UNO. Fue 1-0 con gol de Lucas Alario. De esta forma dejó atrás una racha de 3 partidos sin victorias, y llego envalentonado al partido con Flamengo.
En una semana atípica para el equipo, el Pincha salió a los tumbos con la presión de que este no era un partido más, pensando en las tablas de clasificación a copas internacionales del próximo año.
En los primeros minutos de la etapa inicial, el equipo mostró una cara diferente respecto a los últimos partidos, donde en el amanecer recibió duros cachetazos, tanto en Santiago como en Río. Los chispazos de Palacios y la tranquilidad de Neves en el control fueron claves para Estudiantes. A pesar de esto, las falencias defensivas le jugaron una mala pasada.
En este sentido, una distracción de Funes Mori casi le sale caro, ya que Gutierrez corrió bien con el balón, pero Iacovich tuvo una respuesta notable. El pibe fue importante en esta etapa, con atajadas y despejes que llegaban con peligro a su sector. El Ruso no fue el único canterano con un correcto transcurso de primer tiempo, ya que Matías Magdaleno y Máximo Desábato estuvieron firmes.
Llegando al primer cuarto de hora Alario tuvo una aproximación dentro del área, donde lo trabaron justo antes del disparo. Por su parte, el delantero generó otras ocasiones de ataque, pero que no complicaron a Beto Bologna
Pese a esto, fue un primer tiempo donde se prestaron la pelota y ninguno consiguió un ataque profundo, eso fue lo que le faltó a Estudiantes profundidad, porque tocó la pelota de banda a banda pero sin crear complicaciones en área rival y armando jugadas predecibles fáciles de cortar.
Uno de los puntos más altos en mitad de terreno fue el uruguayo que con simpleza descargó y tocó. Piovi una vez más no realizó su mejor labor y Sosa falló en el toque final. Más adelantados Castro y Palacios tuvieron sus momentos electrizantes aunque el equipo no los acompañó siempre.
Además, otro de buen primer tiempo fue el lateral derecho que cortó justo en algunas oportunidades, en tanto que también tuvo tiempo para abocarse al ataque, aunque no fue del todo fino.
Por su parte, la más clara del partido la tuvo el Chavito que con un cabezazo puso en riesgo la valla de Varela. De esta forma, el León y el Halcón se fueron al descanso sin sacarse diferencias.
Antes del inicio del complemento Domínguez movió el banco, donde preservó a Palacios para noche del jueves, y dio un indicio del once que puede plasmar dentro de unos días, ya que le indicó el ingreso de Farías, quien tiene posibilidad de ser de la partida junto al extremo y a Carrillo.
El comienzo de la segunda mitad dejó a un Estudiantes decidido a buscar el primer grito de la noche, pero los mismos problemas de profundidad, y ahora de complicidad fueron beneficiando poco a poco a Defensa. Esto lo volvió a notar el entrenador que sin respuesta dentro del campo de juego mandó a la cancha a Gómez y Pérez. En este sentido, el lateral ingresó por Benedetti, mientras que el atacante por el Príncipe, que no tuvo una de sus mejores noches.
Siguiendo esta línea, la modificación de Pérez fue para darle más frescura en el ataque al equipo, pero la de Gómez llamó la atención, al menos que haya dado otra pista de que el Vasco podría ser de la partida ante Flamengo.
A pesar de esto, tuvieron que pasar varios minutos para que la masa leude y la formula del Barba de resultado, ya que si bien Estudiantes no era mejor, los goles son amores, y en época de primavera ambos florecen. Los pibes fueron los encargados de generar el primer rugido en UNO. Tras una jugada colectiva de Gómez y Pérez por el sector izquierdo, este último desbordó formidablemente para servirle el gol nada menos que a Alario que de taco desató la fiesta pincharrata, aunque tuvo la complicidad de un defensor.
Por su parte, el gol sirvió de energizante para que el equipo encuentre lo que le faltaba, la profundidad. Luego de esto, Estudiantes tomó el hilo del partido y se hizo dueño absoluto, tanto que hasta volvió a marcar con Pérez, pero fue anulado por posición prohibida de Alario en primera instancia. Ya en el final con un equipo controlador, Domínguez le dio lugar a Medina y a Ascacibar para tener aún más el dominio y cuidar el resultado. Cosa que le salió bien.
De esta forma, Estudiantes volvió al triunfo luego de tres partidos consecutivos y espantó a los fantasmas que deambulaban en vísperas al cruce con Flamengo. Una vez más la sangre joven fue importante para llegar al objetivo.
El partido se jugó siempre pensando en el choque del jueves por la Copa ante Flamengo
El festejo de los jugadores de estudiantes cuando alario convirtó su gol a los 32 miinutos /fotobaires
