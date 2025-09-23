¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá

A veces sucede que las personas pueden protagonizar situaciones que los hacen cuestionarse si existe o no vida más allá de este espacio.

Eso le pasó a Luciano Cáceres que narró una increíble situación que vivió con su mamá, ya fallecida. Así, con cierta melancolía el actor contó que su madre falleció a los 70 años víctima de un cáncer.

Entonces, sabiendo que su diagnóstico no tenía cura, luego de infinidad de tratamientos, la mujer decidió hacia el final dejar la medicina tradicional por el reiki.

Por su parte, Cáceres no creía mucho en esta terapia energética de origen japonés pero aceptó su decisión, lo que hizo que en el último tramo de la enfermedad tuviera una comunicación muy especial con su mamá. "Mi vieja ya no hablaba, y yo la escuchaba. Y venían a preguntarme a mí qué tenía”, narró.

Lo cierto es que, cuando lamentablemente, su mamá falleció, arrojaron sus cenizas en el mar de Villa Gesell. "Ese mismo año voy a pasar la Navidad con mi papá. Me vengo solo caminando por la orilla del mar, tipo 20:30 horas, atardecer precioso, viene una olita y en este pie (señalando el derecho) me trajo este rosario el mar. Dije un ‘regalo de mi madre´. Nada. Lo tomé como algo simbólico,”, contó el actor.

Pero lo tremendamente conmovedor vino 17 años después cuando tuvo un accidente filmando y decidió hacer reiki. “La señora de reiki me dice tengo un mensaje para vos, tenés que saber que tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies". 17 años después, cosa que yo lo tenía guardado en un cajón y la mujer no lo sabía. Esas cosas son creer o reventar”, cerró Luciano.