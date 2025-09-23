El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Nuevo respaldo del secretario del Tesoro: cruzó a una senadora que cuestionó la ayuda a la Argentina
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AUDIO.- El secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías de Velasco, admitió que la medida anunciada este lunes por el Gobierno lo tomó por sorpresa. "No lo hacen por convencimiento, sino por una necesidad extrema de dólares", subrayó.
Escuchar esta nota
El Gobierno dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de acelerar el ingreso de divisas y reforzar las reservas del Banco Central. De esta manera, las producciones dejarán de pagar impuestos a la ARCA por cada venta al exterior.
El listado de productos que tendrán retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta cuando se inscriban exportaciones por US$ 7.000 millones, responden a las posiciones arancelarias descritas en el decreto que ya fue publicado en el Boletín Oficial.
Al respecto, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías de Velasco, admitió que la medida lo tomó por sorpresa. "Tenían el secreto muy bien guardado. Todos veíamos con gran preocupación la cantidad de dólares que estaba vendiendo el Banco Central pero no esperábamos que la salida fuera esta medida".
En diálogo con la radio La Redonda 100.3, el directivo no ocultó sus reparos con la iniciativa al señalar que "no es mucha la gente que tiene granos todavía, porque gran parte se ha vendido.
Y agregó: "Yo veo este tema con preocupación, por dos cosas. Primero, porque la quita de las retenciones, que el sector viene pidiendo desde hace años, no se hace por convencimiento, sino por una necesidad extrema, con lo cual algún día van a volver. Y segundo, porque lo que esto está demostrando es el problema grande que tiene la macro economía, que nos afecta a todos. Por eso, si me preguntan si estamos festejando la noticia, la verdad es que no".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí