La Ciudad |EL TIEMPO EN LA PLATA

¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío

23 de Septiembre de 2025 | 07:16

El clima inestable del finde quedó atrás y la primavera en la ciudad de La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones y un leve descenso de las temperaturas. No obstante, el invierno parece no haberse ido a juzgar por las bajas marcas de las temperaturas mínimas a lo largo de esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un martes con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche. 

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 18 de máxima.

Para el miércoles también se espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 4 y 16 grados.

El jueves se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 7 y 18 grados.

