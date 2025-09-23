Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche
VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El clima inestable del finde quedó atrás y la primavera en la ciudad de La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones y un leve descenso de las temperaturas. No obstante, el invierno parece no haberse ido a juzgar por las bajas marcas de las temperaturas mínimas a lo largo de esta semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un martes con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 5 grados de mínima y 18 de máxima.
Para el miércoles también se espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 4 y 16 grados.
El jueves se mantendría el buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 7 y 18 grados.
LE PUEDE INTERESAR
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
LE PUEDE INTERESAR
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí