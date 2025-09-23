Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
La escalada delictiva contra adultos mayores no se detiene: en Los Hornos, una abuela fue sometida durante horas; mientras que a cuadras de plaza España, un hombre de 95 años y su cuidadora fueron amordazados
La violencia contra los adultos mayores volvió a golpear con fuerza en La Plata y dejó dos episodios que estremecen por su brutalidad. En pocas horas se conocieron dos robos en viviendas, donde las víctimas se vieron sometidas a escenas de terror. Los casos no son hechos aislados: se suman a una seguidilla de ataques similares que vienen generando temor en distintos barrios de la ciudad.
Uno de estos episodios se registró en una vivienda de calle 69 y esquina 4, donde un jubilado de 95 años y su cuidadora fueron sorprendidos en plena madrugada. Según la denuncia a la que ELDIA tuvo acceso, cerca de las 3.30 tres delincuentes encapuchados ingresaron por la terraza del inmueble, portando armas y un handy. Los asaltantes despertaron a la mujer, la redujeron con violencia y le taparon la boca para silenciarla. Bajo amenazas, la obligaron a contener al hombre mayor mientras revisaban cada rincón de la casa.
De acuerdo a lo revelado por voceros, durante el asalto, uno de los ladrones permaneció en la habitación controlando a las víctimas, mientras los otros recorrían los ambientes en busca de dinero y objetos de valor. Antes de escapar, les advirtieron que no llamaran a la policía y huyeron por la puerta principal, llevándose la llave interna para entorpecer cualquier reacción inmediata. Se alzaron con dinero en efectivo, una cadena de oro, entre otros elementos de valor. Tras la fuga de los hampones, el jubilado quedó profundamente afectado por la situación, al igual que la mujer que lo asiste.
Los investigadores analizarán las cámaras de seguridad aportadas por la familia, mientras se intenta establecer por dónde exactamente ingresaron los ladrones.
El caso ocurrido cerca de Plaza España se suma a otro episodio ocurrido en las últimas horas en Los Hornos, donde una jubilada de 77 años sufrió un asalto aún más prolongado. Fue en una vivienda de la zona de 136 entre 69 y 70, donde dos delincuentes armados irrumpieron mientras la mujer dormía. Tras despertarla, la maniataron, la amordazaron y la golpearon en reiteradas oportunidades, incluso aplicándole puñetazos en la boca para forzarla a entregar dinero y objetos de valor.
Los ladrones permanecieron dentro de la propiedad durante unas cinco horas, tiempo en el que hostigaron sin pausa a la víctima. Con información precisa sobre su entorno familiar, recorrieron cada ambiente y terminaron llevándose ahorros en efectivo, alhajas, documentos, tarjetas y hasta el DVR que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad. La mujer quedó en estado de shock tras la prolongada pesadilla.
Los vecinos de la zona expresaron su alarma, al recordar que en los últimos meses se multiplicaron los hechos contra adultos mayores en Los Hornos. Lo cierto es que ambos casos ponen de relieve la situación de inseguridad donde los delincuentes parecen enfocar sus ataques contra jubilados.
