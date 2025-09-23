Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
El dólar oficial sigue bajando en el Banco Nación y el Riesgo País cae y queda cerca de los 1000 puntos
VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche
VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Baja otros 40 pesos y se vende a $1.390
Escuchar esta nota
A poco de iniciada la jornada financiera, el dólar oficial ratificaba la tendencia a la baja iniciada ayer, retrocede 40 pesos y cotiza a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.
De esta manera, después que el Gobierno nacional anunciara la suspensión hasta el 31 de octubre de las retenciones a los granos y que Estados Unidos informara que haría todo lo necesario para ayudar a la Argentina, la divisa estadounidense acumula una baja de $125 en apenas dos días.
Los dólares financieros también operan en baja, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.370 y el dólar Bolsa o MEP a $1.366.
En tanto que el dólar mayorista, que es el que se toma para definir el esquema de las banda de flotación, sigue alejándose del techo al que llegó la semana pasada y se ubica en $1.365.
Además, continuando con el clima de ayer y en la previa de la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá hoy con Donald Trump y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street suben hasta 5% y el Riesgo País retrocede hasta los 1.001 puntos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí