El dólar oficial sigue bajando en el Banco Nación y el Riesgo País cae y queda cerca de los 1000 puntos
23 de Septiembre de 2025 | 11:07

A poco de iniciada la jornada financiera, el dólar oficial ratificaba la tendencia a la baja iniciada ayer, retrocede 40 pesos y cotiza a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, después que el Gobierno nacional anunciara la suspensión hasta el 31 de octubre de las retenciones a los granos y que Estados Unidos informara que haría todo lo necesario para ayudar a la Argentina, la divisa estadounidense acumula una baja de $125 en apenas dos días.

Los dólares financieros también operan en baja, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.370 y el dólar Bolsa o MEP a $1.366.

En tanto que el dólar mayorista, que es el que se toma para definir el esquema de las banda de flotación, sigue alejándose del techo al que llegó la semana pasada y se ubica en $1.365.

Además, continuando con el clima de ayer y en la previa de la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá hoy con Donald Trump y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street suben hasta 5% y el Riesgo País retrocede hasta los 1.001 puntos.

