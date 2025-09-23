Anuncian un bono para médicos jubilados

VIDEO. Con la mente en la Copa: Estudiantes volvió al triunfo
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Donantes de médula ósea: la Plata lidera el ranking nacional
Otro día de chequeos y suero para Russo por una deshidratación
Fuerte polémica por promulgación y suspensión de la ley de discapacidad
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Piden la urgente reparación de la línea de teléfono fijo de un consultorio céntrico
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Cómo pasó Milei del apoyo por la economía a un difícil momento de su gobierno
Fentanilo: los familiares exigen transparencia en la comisión investigadora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los jubilados y pensionados médicos bonaerenses podrán recibir un bono extraordinario de $100.000, que —de acuerdo a lo divulgado— se pagará junto con los haberes correspondientes al mes de septiembre. El objetivo, conforme informaron oficialmente, “es reforzar sus ingresos en un contexto de alta inflación y fuerte aumento del costo de vida, que afecta especialmente a los sectores pasivos”.
El beneficio fue aprobado por mayoría en la Caja de Médicos de la Provincia, tras una votación entre representantes de distintos distritos médicos, y “representa un desembolso total de alrededor de 1.700 millones de pesos”, conforme informaron desde la entidad. En efecto, conforme lo relevado, la decisión fue adoptada por el Directorio tras consultar a los representantes de cada distrito.
Desde la institución que administra el sistema previsional de los médicos en la Provincia destacaron que, “si bien la situación de los profesionales en actividad no permite realizar aportes extraordinarios para financiar la medida, se priorizó la necesidad de acompañar a quienes ya están retirados del ejercicio profesional”. Además, agradecieron “el respaldo de la comunidad médica ante el delicado contexto económico”.
Con esta nueva medida, se busca aliviar el impacto de la crisis sobre el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados del sector salud, sin comprometer la estabilidad financiera del sistema previsional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí