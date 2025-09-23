Anuncian un bono para médicos jubilados

Los jubilados y pensionados médicos bonaerenses podrán recibir un bono extraordinario de $100.000, que —de acuerdo a lo divulgado— se pagará junto con los haberes correspondientes al mes de septiembre. El objetivo, conforme informaron oficialmente, “es reforzar sus ingresos en un contexto de alta inflación y fuerte aumento del costo de vida, que afecta especialmente a los sectores pasivos”.

El beneficio fue aprobado por mayoría en la Caja de Médicos de la Provincia, tras una votación entre representantes de distintos distritos médicos, y “representa un desembolso total de alrededor de 1.700 millones de pesos”, conforme informaron desde la entidad. En efecto, conforme lo relevado, la decisión fue adoptada por el Directorio tras consultar a los representantes de cada distrito.

Desde la institución que administra el sistema previsional de los médicos en la Provincia destacaron que, “si bien la situación de los profesionales en actividad no permite realizar aportes extraordinarios para financiar la medida, se priorizó la necesidad de acompañar a quienes ya están retirados del ejercicio profesional”. Además, agradecieron “el respaldo de la comunidad médica ante el delicado contexto económico”.

Con esta nueva medida, se busca aliviar el impacto de la crisis sobre el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados del sector salud, sin comprometer la estabilidad financiera del sistema previsional.