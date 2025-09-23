Disney sepulta el deseo de censura de Trump a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV tras la polémica por el asesinato de Kirk

ABC, la cadena televisiva de Disney, restablecerá el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras las críticas por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes”, afirmó ayer la cadena mediante un comunicado.

ABC suspendió a Kimmel indefinidamente después de los comentarios que hizo en un monólogo sobre Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre. Kimmel dijo que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla MAGA” estaba “intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo diferente a uno de ellos”.

Kimmel ha sido el anfitrión de “Jimmy Kimmel Live!” en ABC desde 2003 y ha sido una figura destacada en la televisión y la comedia durante aún más tiempo. También es bien conocido como presentador, habiendo conducido los Premios de la Academia en cuatro ocasiones.

La reacción a los comentarios de Kimmel sobre Kirk fue rápida. Nexstar y Sinclair, dos de los mayores propietarios de televisores afiliados a ABC, dijeron que retirarían “Jimmy Kimmel Live!” de sus estaciones. Otros, incluidos varios compañeros comediantes, salieron en su defensa.

El presidente Donald Trump, uno de los objetivos frecuentes de Kimmel, publicó en las redes sociales que la suspensión de Kimmel era “una gran noticia para Estados Unidos”. También pidió que otros presentadores nocturnos fueran despedidos.

A Kimmel se le preguntó en una entrevista con Variety si le preocupaba que la administración tomara medidas contra los comediantes, y expresó su preocupación. “Bueno, tendrías que ser ingenuo para no preocuparte un poco”, dijo. “Pero eso no puede cambiar lo que estás haciendo”.