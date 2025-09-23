VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP comenzó este martes con la suspensión de las clases, al menos durante las primeras horas de la jornada, debido al incendio de un tablero eléctrico ubicado en la parte externa del edificio de calle 6 entre 47 y 48.

Así lo reportaron desde la comunidad educativa luego de un momento de zozobra que se vivió a última hora del lunes cuando el artefacto en cuestión, por causas que se desconocen, devino en un foco ígneo que provocó su destrucción.

Personas que en ese momento se encontraban en el lugar lograron captar imágenes de las llamas que arrasaron las piezas eléctricas que son claves para el funcionamiento del suministro eléctrico del edificio.

La presencia de fuego generó tensión y preocupación entre los presentes, que estaban atentos a que las llamas no se extendieran a otras áreas del predio educativo situado en el corazón del centro platense.

Según reportaron, los paneles eléctricos quedaron completamente en ruinas.

Por lo sucedido no sólo se suspendió la actividad académica en las aulas, también quedaron paralizadas las áreas administrativas.

En el transcurso de la mañana se evaluaban los daños, sus causas y se esperaban novedades la vuelta a clase y el normal funcionamiento de esa unidad académica.



