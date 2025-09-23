Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial

Euforión, que surgió por el ímpetu de alumnos secundarios, cumplirá un siglo de vida en dos años. Posee más de 60.000 libros / Roberto Acosta

Cada 23 de septiembre, las bibliotecas populares de todo el país se visten de fiesta para celebrar su día, en una fecha dedicada a reconocer el rol que cumplen como centros de cultura, educación y conexión social y barrial. En La Plata, estas instituciones continúan siendo pilares fundamentales, no solo como espacios de acceso libre a la lectura a través de los libros, sino también como puntos de encuentro y participación comunitaria.

Creadas y sostenidas por los vecinos, algunas de estas entidades solo piden una colaboración por el uso del material y otras invitan a asociarse mensualmente por un económico valor de $1.500 por grupo familiar.

“Una biblioteca popular no es solamente un lugar donde brindamos mediante libros información escolar, política o literaria, sino también es un espacio de encuentro, con actividades múltiples vinculadas a relaciones en la comunidad”, explicó a EL DIA Andrea Klimaitis, referente de la Biblioteca Popular Gonnet Bell (calle 15 esquina 490).

A diferencia de las bibliotecas públicas, las populares se sostienen principalmente por la voluntad y el compromiso de los vecinos, quienes a través de cuotas sociales y el trabajo voluntario, garantizan su funcionamiento. La autogestión, entonces, les confiere un carácter único y las convierte en verdaderas extensiones de los barrios a los que pertenecen.

bibliotecas de la ciudad

Las bibliotecas populares de las grandes ciudades, a veces, suelen estar perdidas entre los edificios, comercios, plazas y la enérgica vida de la urbe. Sin embargo, en localidades de la periferia platense pueden ser el único espacio de encuentro y actividades comunitarias.

La Plata cuenta con 28 sitios que ejecutan diariamente este rol. En ese sentido, la biblioteca popular “La Chicharra” es un ejemplo de esto, buscando estar en conversación permanente con su entorno y comunidad.

“Las bibliotecas pueden contener una cantidad infinita de libros sobre cientos de temas, pero lo que las mantiene vivas es la gente en sí misma. La verdad es que las personas son lo prioritario para que una biblioteca esté viva”, expresó Manuel Negrin, integrante de “La Chicharra” (calle 18 esquina 71). “Son espacios donde se presta el libro. Eso, para nosotros como biblioteca, es genuino y revolucionario a la vez en estos tiempos”, continuó.

“La Chicharra” es, por caso, una biblioteca “viva” que posee la colección “Libros que muerden” cuyo contenido son obras censuradas en la última dictadura militar. “Son obras que pensaban las niñeces, que dialogaban las infancias y los jóvenes”, detalló Negrin.

Asimismo, en el espacio también habitan libros sobre arte y que funcionan para el dictado de talleres. “Una biblioteca es un espacio. Nosotros ofrecemos talleres de escritura, lectura y de danza, por ejemplo”, agregó el integrante de La Chicharra.

En diagonal 79 entre 62 y 63, emerge la histórica Biblioteca Euforión que en dos años cumplirá un siglo de vida. Surgió por el ímpetu de estudiantes secundarios, a la vez que poseen más de 60 mil libros y una de las colecciones narrativas más importantes de la Ciudad.

“Tenemos un rincón infantil de narrativa muy importante. Allí se puede encontrar cuentos de princesas, piratas, monstruos, brujas, pueblos originarios, detectives, aventuras, amor, rimas. Hay de todo”, graficó Vanesa Ramírez, la directora de la entidad.

La institución popular cuenta con un espacio de sugerencia para estudiantes, docentes y alumnos de la escuela Euforión.

“La biblioteca se aprovecha tanto para la escuela como para los vecinos y todos los que quieran. Al ser una biblioteca popular se puede asociar cualquier vecino”, manifestó Ramírez y agregó los beneficios de ser socio: “Por $2.500 por mes, tenés el beneficio de llevarte hasta seis libros por mes y después lo podés ir renovando”.

A su vez, la entidad cuenta con un sector de talleres como taekwondo, de memoria, de patín, de zumba, de arte o de ajedrez. “Todos los días funciona una diferente”, contó la bibliotecaria.

Además, la Biblioteca Euforión también lleva la literatura a ciudades vecinas y desarrolla actividades en escuelas de Magdalena, Bavio, Berisso, entre otras localidades.

En la Biblioteca Popular de Gonnet Bell reciben gente todos los días. “Tenemos público adulto y joven. Para los más chicos, tenemos todos los textos escolares, tanto del nivel primario como secundario”, advirtió Andrea Klimaitis, referente de la institución de Zona Norte. “Nuestro rol es ser partícipes de la construcción de la cultura y facilitar libros que, en este contexto complicado, algunas personas necesitadas no tengan que comprar los ejemplares y que, por una mínima cuota, puedan llevarse los que estén a su alcance”, advirtió.

En el salón de usos múltiples del edificio de Gonnet se llevan a cabo diferentes actividades, como talleres de computación, artesanías y deportivas. A dichas actividades asisten personas de Villa Elisa, El Rincón y otros barrios de la zona norte de la Ciudad.

Actualmente, la biblioteca cuenta con más de 12 mil libros -a través de donaciones de vecinos, de la Provincia de Buenos Aires y de la Comuna- y está a permeable a aumentar el número.

Aporte estatal

Además de la voluntad y el impulso de sus socios y visitantes, el funcionamiento de las bibliotecas populares está respaldado por algunos organismos públicos mediante subsidios y demás tipos de asistencias.

“Recibimos donaciones de libros de la CONABIP y muchos ejemplares de Provincia”, relató Andrea Klimaitis.

Vanesa Ramírez, directora de la Biblioteca Euforión, contó: “El organismo se sostiene en parte por las funciones y el dinero que ingresa por CONABIP, por Provincia y por el Municipio, que son los tres subsidios que tenemos” y especificó: “Nosotros podemos presentar proyectos y adquirir un subsidio para llevarlos adelante, como biblioteca popular. A su vez, por ejemplo para la Feria del Libro nos dan un dinero para que nosotros vayamos y compremos eh libros en las editoriales al 50 por ciento”.

“Tenemos la suerte de que en la Ciudad hay una ordenanza que acompaña las bibliotecas populares. Pero también tenemos el apoyo de la CONABIP que brinda líneas de formación y de acompañamiento. Por ejemplo, nos otorgaron un catálogo en línea para los socios veas qué libros hay en la biblioteca”, cerró Manuel Negrin, integrante de “La Chicharra”.