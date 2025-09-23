Robo planificado y horas de angustia para Pampita

La casa de la modelo y conductora Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, fue escenario de un hecho de inseguridad que conmocionó a la familia. El episodio, que tuvo lugar en Barrio Parque, un exclusivo barrio de Palermo, ocurrió mientras la artista se encontraba en Europa por trabajo, y tuvo como blanco principal una caja fuerte que contenía cuatro celulares con videos y fotos de su hija Blanca, fallecida en 2012.

Según indicaron fuentes judiciales y el abogado de la modelo, Fernando Burlando, los delincuentes ingresaron por el fondo de la propiedad, posiblemente aprovechando la cercanía de una obra en construcción que habría servido como punto de observación para identificar qué casas estaban vacías. Una parte de la banda habría entrado por el sector de las vías del ferrocarril Mitre, mientras que otra lo hizo por el frente de la residencia, cargando la caja fuerte hasta retirarse sin que los sistemas de seguridad pudieran impedirlo.

El audaz robo, que incluyó además un pasaporte y una autorización para viajar al exterior, fue descubierto a la vuelta de Pampita al país. La modelo se mostró profundamente conmovida por la pérdida de los dispositivos, ya que contenían recuerdos irreemplazables de Blanca. “Lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Todo lo demás son pavadas”, aseguró entre lágrimas. La tristeza se centraba en la imposibilidad de recuperar los recuerdos de su hija, no en el valor material de lo sustraído.

La investigación sugiere que el robo fue meticulosamente planificado. Los ladrones no solo seleccionaron el momento en que la familia estaba ausente, sino que actuaron de manera coordinada: varios ingresaron por diferentes puntos de la vivienda, mientras que otros manipularon la caja fuerte y se retiraron por lugares distintos, dejando incluso armas en el recorrido, según denunció el abogado de la modelo. La maniobra, según los expertos consultados, indica conocimiento previo de la propiedad y de sus sistemas de seguridad, así como la intención de sustraer únicamente objetos de valor estratégico para la víctima.

Del llanto a la alegría

Afortunadamente, los teléfonos fueron recuperados. Dos personas, que hallaron los dispositivos en Avellaneda, los enviaron al estudio de Burlando mediante un servicio de transporte privado, y se verificó que el material digital no había sido alterado ni eliminado. La devolución provocó una fuerte emoción en la modelo, quien reconoció que el reencuentro con los recuerdos de su hija fue un alivio inmenso tras la angustia vivida. “Eran dos laburantes. Una vez que constaté que eran los teléfonos de Carolina, ella les agradeció personalmente. Fue un momento muy lindo”, indicó el abogado.

“Bueno, primero quiero confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos”, declaró horas después Pampita ante los medios. El alivio fue compartido por quienes la rodeaban: aplausos, sonrisas y mensajes de alegría. “Ay, disculpen que estoy emocionada”, agregó, mientras lloraba al aire.

En su relato, describió no solo el susto del episodio, sino también el valor intangible de ese material digital: “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos y, bueno, era material que para mí era muy importante. Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar el material por AirDrop a otro teléfono o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlos. Yo ya había estado con personas especialistas y el material no se podía sacar porque eran teléfonos muy viejos”.

La búsqueda de justicia sigue abierta y las autoridades intentan identificar a los responsables.