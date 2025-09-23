Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

La era de los vikingos se extendió entre el 700 d. C. y el 1100 d. C., según los historiadores. Se trata de una época durante la cual esta comunidad realizó una impresionante cantidad de saqueos y se ganó una reputación de agresividad sanguinaria. De hecho, la palabra vikingo significa "incursión pirata" en nórdico antiguo, por lo que está claro que su esencia es la de un grupo violento.

Claro que como toda historia antigua, estas caracterizaciones nunca son exactas al 100% ya que no todos los vikingos eran saqueadores despiadados. Incluso muchos llegaron para establecerse pacíficamente, comerciar o explorar.

De todas formas, los vikingos más famosos sí eran personajes bastante brutales. A continuación, los nombres que se transformaron en leyenda:

Erik el Rojo

Erik el Rojo, también conocido como Erik el Grande, es una figura que encarna la reputación sanguinaria de los vikingos con mayor claridad que la mayoría. Llamado Erik el Rojo por el color de su cabello, Erik acabó fundando Groenlandia, pero eso solo después de ser desterrado de Islandia por asesinar a varios hombres.

Su padre, Thorvald Asvaldsson, había sido exiliado de Noruega —el lugar de nacimiento de Erik— por homicidio, por lo que la violencia y el exilio eran evidentes en la familia. Erik (cuyo verdadero nombre era Erik Thorvaldsson) debía su apodo a su temperamento violento y su abundante cabello pelirrojo.

Leif Erikson

En cuanto a fama, la de Leif Erikson no está nada mal. Generalmente se considera que Leif fue el primer europeo en pisar Norteamérica, 500 años antes que Cristóbal Colón.

Hijo de Erik el Rojo, se cree que Leif llegó al Nuevo Mundo alrededor del año 1000, tras desviarse de su ruta hacia Groenlandia. Su tripulación acampó en un lugar que él llamó "Vinlandia", que se cree que era Terranova.

Freydís Eiríksdóttir

Hija de Erik el Rojo, Freydís demostró ser tan hija de su padre como su hermano, Leif Erikson, lo era de él. Aunque las únicas fuentes que tenemos sobre Freydís son las dos sagas de Vinlandia, la leyenda cuenta que, mientras exploraba Norteamérica con su hermano, ahuyentó a los nativos con una espada, estando embarazada.

Ragnar Lothbrok

Posiblemente el guerrero vikingo más famoso de todos, sobre todo por su papel como protagonista principal de la serie de Netflix "Vikingos", el popular drama de History Channel. Sin embargo, la fama de Ragnar Lothbrok ya estaba consolidada antes de la serie de televisión, gracias a su destacado papel en las historias escritas por los vikingos, conocidas como "sagas".

En estas sagas, que se basaron en personas y hechos reales, las numerosas incursiones de Ragnar en el siglo IX a Francia y a la Inglaterra anglosajona le otorgaron un estatus legendario que su apodo, "Pantalones Peludos", no transmite exactamente.

Björn Ironside

Björn Ironside era un legendario rey sueco que quizá resulte familiar a los fans de los vikingos en History Channel. Bjorn era hijo de Ragnar Lothbrok y era famoso por las incursiones que dirigió en Francia , Inglaterra y la costa mediterránea.

Bjorn aparece en diversas fuentes ajenas a las sagas, como los Annales Bertiniani y el Chronicon Fontanellense, que lo describen como un líder vikingo dominante. El material más antiguo que existe de Bjorn Ironside se encuentra en la historia normanda de Guillermo de Jumièges. Guillermo escribió que Bjorn partió de Dinamarca con órdenes de su padre, Ragnar Lothbrok, para incursionar en Francia Occidental. Posteriormente, Guillermo escribiría sobre las incursiones de Bjorn por la costa ibérica y el Mediterráneo antes de su muerte en Frisia.

Gunnar Hamundarson

Famoso por su habilidad con la espada, Gunnar era, según la mayoría de los relatos, un luchador formidable cuyo salto podía superar su propia altura, incluso con armadura completa.

Luchó y saqueó a lo largo de las costas de Dinamarca y Noruega, y aparece en la saga Brennu-Njals .

Ivar el Deshuesado

Otro hijo de Ragnar Lothbrok, Ivar supuestamente debe su apodo a una condición que le provocaba fracturas en las piernas con facilidad, lo que hacía aún más impresionante su temible reputación. De hecho, Ivar el Deshuesado era conocido por ser un berserker, un guerrero nórdico campeón que luchaba con una furia casi en trance. Es conocido por invadir varios reinos anglosajones con sus dos hermanos.

Eric Hacha Sangrienta

Nacido en el estilo de vida vikingo, Eric Hacha Sangrienta fue uno de los muchos hijos del primer rey de Noruega, Harald el Hermoso. Se dice que participó en sangrientas incursiones por toda Europa desde los 12 años y pronto aprendió que la violencia era la forma más efectiva de distinguirse en la comunidad vikinga.

Eric, cuyo verdadero nombre era Eric Haraldsson, se ganó su evocador apodo tras asesinar a todos sus hermanos menos uno.

Egil Skallagrimsson

El arquetipo del poeta guerrero. Las hazañas de Egil Skallagrimsson son una verdadera leyenda. Sin embargo, incluso considerando la tendencia de las sagas hacia el drama y el engrandecimiento, Egil fue un personaje notable.

La Saga de Egil lo retrata como un hombre complejo, propenso a la ira violenta, pero también dotado de una gran sensibilidad poética. De hecho, sus poemas se consideran entre los mejores de la antigua Escandinavia.

Se dice que Egil mató por primera vez con tan solo siete años, al apuñalar con un hacha a otro niño. Fue el primer asesinato de una vida sangrienta, llena de saqueos.

Harald Hardrada

Hardrada se traduce como "gobernante duro", una reputación que Harald mantuvo a la altura con su enfoque militarista y agresivo hacia el liderazgo y su tendencia a resolver disputas brutalmente. Se le considera el último gran gobernante vikingo, al ascender al trono noruego en 1046 y presidir un período de paz y progreso, y la introducción del cristianismo, que desmiente su férrea reputación.

Murió en la batalla de Stamford Bridge, Inglaterra, cuando su ejército vikingo invasor fue derrotado por el ataque sorpresa del rey Harold. Es famoso su asesinato por una flecha en el cuello.