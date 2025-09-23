“Transferime la plata o te quemo”

Un taxista de la Ciudad vivió una madrugada de terror cuando, minutos antes de las 4 de la mañana, fue asaltado a mano armada y amenazado de muerte por sus supuestos pasajeros en Villa Elvira.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.50, cuando el chofer del taxi levantó a cuatro pasajeros (dos hombres y dos mujeres) en 1 y 66, cerca del puesto de comida de Plaza Matheu. Al subir le indicaron que los llevara hasta la intersección de 2 bis y 78. Hasta ahí todo normal, pero al llegar al destino, las mujeres descendieron del vehículo -ambas de unos 27 años, según calculó el conductor-, mientras los dos hombres permanecieron en el interior uno sentado detrás y el otro en el asiento del acompañante.

En ese momento, el sujeto que estaba atrás, le dijo al taxista que abonaría el viaje mediante transferencia bancaria. Pero tras sacar su celular y escanear un código QR, el chofer advirtió que en realidad le estaban extrayendo dinero de su cuenta.

Al intentar frenar la maniobra y recuperar el teléfono, el delincuente que iba en el asiento trasero sacó un arma de fuego, la colocó en la cabeza del conductor y lo amenazó: “Transferime toda la plata o te quemo”. Acto seguido, intentó arrebatarle las llaves del vehículo, pero el taxista logró quedarse con las mismas y escapó corriendo en dirección a calle 1, desde donde activo la alarma del rodado y llamó al 911.

Según la descripción aportada por el taxista, los delincuentes eran todos mayores de edad y tendrían entre 24 y 30 años. La denuncia fue radicada en la Comisaría 8ª de La Plata, con intervención de la fiscalía correspondiente.

No se trata de un hecho aislado, la denuncia del taxista se suma a la de otros choferes, muchos de ellos de aplicaciones de transporte, quienes advirtieron la presencia de falsos clientes que los llaman para robarles.