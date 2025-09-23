Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

Más allá de los rumores de los últimos días -fogoneados por la compleja situación económica del Lobo, que mantiene deudas con empleados y futbolistas- no hubo ninguna nueva gestión de Argentinos Juniors por comprar el restante 50% de la ficha de Alan Lescano. Si bien en el pasado receso la dirigencia del Bicho intentó la compra de la otra mitad del pase, la propuesta fue irrisoria: 1 millón de dólares a pagar en cuatro cuotas, cuando hace dos años pagó -en la negociación original- U$S 1.916.000. La misma, claramente, fue desestimada por la dirigencia tripera.

En los últimos tiempos, Gimnasia recibió consultas por el volante -que viene de marcar un golazo de media cancha en el triunfo 3-0 ante Banfield- pero ante la respuesta de que los derechos federativos los tiene el club de La Paternal, ahí finalizaron los contactos.

En los últimos mercados de pases la dirigencia del Bicho estuvo cerca de vender a Lescano, pero al compartir el pase pierde gran parte del negocio. Por eso, Argentinos Juniors quiere comprar el 100% de la ficha del mediocampista para luego quedarse con una ganancia mayor y no compartir el ingreso cuando ya invirtió casi dos millones de dólares en el jugador.

Argentinos Juniors intentó meterle presión a la dirigencia del Lobo con el riesgo de perder al jugador, pero el contrato del futbolista con su actual club hasta diciembre de 2027 le brinda un amplio margen de maniobra a ambas comisiones directivas. Si no hay una venta antes de esa fecha, ahí perderán las dos instituciones ya que el futbolista quedará con el pase en su poder.

De todas maneras, desde la dirigencia están gestionando otras fuentes de recursos y la idea no es vender a Alan Lescano en este momento. Incluso, fuentes dirigenciales remarcaron que no hubo ningún tipo de acercamiento desde Argentinos Juniors en las últimas semanas. Por eso, lo más probable es que la nueva Comisión Directiva albiazul que asuma en diciembre próximo tenga en Alan Lescano el principal activo, sea en el marco de una negociación con Cristian Malaspina -titular del club de La Paternal- o en una transferencia directa del jugador al exterior.

En su momento, Argentinos tuvo posibilidades para transferir a Lescano a Turquía y Arabia Saudita aunque la propuesta más concreta llegó desde el fútbol brasileño, más precisamente de Palmeiras, pero fue descartada por insuficiente. Boca Juniors y Racing, en nuestro fútbol, no pasaron de sondeos y consultas que nunca se convirtieron en una negociación concreta por el pase del bolivarense.