Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche
VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Los números de la suerte del martes 23 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y volaron los bonos y acciones
Retenciones cero al campo hasta 5 días después de las elecciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Pese a la compleja situación financiera del Lobo no hubo un nuevo diálogo con el club de La Paternal, que en el receso ofreció la irrisoria cifra de U$S 1 millón por la mitad del pase
Más allá de los rumores de los últimos días -fogoneados por la compleja situación económica del Lobo, que mantiene deudas con empleados y futbolistas- no hubo ninguna nueva gestión de Argentinos Juniors por comprar el restante 50% de la ficha de Alan Lescano. Si bien en el pasado receso la dirigencia del Bicho intentó la compra de la otra mitad del pase, la propuesta fue irrisoria: 1 millón de dólares a pagar en cuatro cuotas, cuando hace dos años pagó -en la negociación original- U$S 1.916.000. La misma, claramente, fue desestimada por la dirigencia tripera.
En los últimos tiempos, Gimnasia recibió consultas por el volante -que viene de marcar un golazo de media cancha en el triunfo 3-0 ante Banfield- pero ante la respuesta de que los derechos federativos los tiene el club de La Paternal, ahí finalizaron los contactos.
En los últimos mercados de pases la dirigencia del Bicho estuvo cerca de vender a Lescano, pero al compartir el pase pierde gran parte del negocio. Por eso, Argentinos Juniors quiere comprar el 100% de la ficha del mediocampista para luego quedarse con una ganancia mayor y no compartir el ingreso cuando ya invirtió casi dos millones de dólares en el jugador.
Argentinos Juniors intentó meterle presión a la dirigencia del Lobo con el riesgo de perder al jugador, pero el contrato del futbolista con su actual club hasta diciembre de 2027 le brinda un amplio margen de maniobra a ambas comisiones directivas. Si no hay una venta antes de esa fecha, ahí perderán las dos instituciones ya que el futbolista quedará con el pase en su poder.
De todas maneras, desde la dirigencia están gestionando otras fuentes de recursos y la idea no es vender a Alan Lescano en este momento. Incluso, fuentes dirigenciales remarcaron que no hubo ningún tipo de acercamiento desde Argentinos Juniors en las últimas semanas. Por eso, lo más probable es que la nueva Comisión Directiva albiazul que asuma en diciembre próximo tenga en Alan Lescano el principal activo, sea en el marco de una negociación con Cristian Malaspina -titular del club de La Paternal- o en una transferencia directa del jugador al exterior.
En su momento, Argentinos tuvo posibilidades para transferir a Lescano a Turquía y Arabia Saudita aunque la propuesta más concreta llegó desde el fútbol brasileño, más precisamente de Palmeiras, pero fue descartada por insuficiente. Boca Juniors y Racing, en nuestro fútbol, no pasaron de sondeos y consultas que nunca se convirtieron en una negociación concreta por el pase del bolivarense.
LE PUEDE INTERESAR
La habilitación de Plata generó más molestias
LE PUEDE INTERESAR
Racing y Vélez definen al primer semifinalista
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí