Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

Recordemos que Nancy Pazos apuntó contra Mariana Brey y Robertito Funes en medio del debate por las nominaciones a los premios Martín Fierro.
Así, el periodista le respondió con la misma crudeza.
Vale destacar que, Pazos cuestionó que su colega sea el reemplazo de Georgina Barbarossa cuando la conductora se ausenta del programa, y sostuvo que el reemplazo natural era ella.
“Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?”, tiró Robertito y le puso más leña al fuego.
Asimismo, en esa línea, remarcó: “Es muy buena periodista, pero yo también soy buen periodista. Hace muchos años que trabajo en los medios. Yo soy conductor, periodista y movilero porque lo elegí”.
Por otra parte, explicó: “Fue el acuerdo que tuve con el canal. Le dije a las autoridades que para estar ahí acompañando prefiero estar en el móvil, y cuando Georgina no está conduzco yo el programa. El canal eligió y es así”.
“A esta altura lo que ella diga me nefrega, porque todo lo que cosechó como buena periodista lo está perdiendo con este desbarranque… Que me ningunee, bueno, pero yo vengo de coberturas internacionales”, señaló.
Finalmente, Robertito disparó: “Si ella no quiere estar, me la soba. La verdad es que me importa un pito lo que diga porque ya me cansó. Se jacta con la bandera del feminismo y después destrata a las compañeras. Lo que le dijo a Mariana, no sé qué sororidad tiene, ella es muy buena periodista, escribe muy bien, la conozco hace 25 años, pero no tiene la vara para decir quién vale y quién no vale”.
