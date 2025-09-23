El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Nuevo respaldo del secretario del Tesoro: cruzó a una senadora que cuestionó la ayuda a la Argentina
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los gastos por personal significan hasta un 75% de las cuotas del consorcio e impulsan la suba. Alarma la morosidad en los pagos
En los edificios de la Ciudad, los costos por salarios de encargados, servicio de maestranza, de seguridad y otros gastos provocan que las expensas sufran actualizaciones mensuales, con lo en un estado de incremento constante. Asimismo, el porcentaje de morosidad sigue una tendencia lineal en el transcurso del 2025, al igual que la expresión estadística de los últimos meses.
En lo que va del año, según advirtieron desde la comisión directiva de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, las expensas “en promedio están subiendo entre un 2,5 por ciento mensual”.
Este número exhibe un alza por encima de la inflación mensual y acumulada que marca el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) -en agosto fue de 1,9 y en lo que va del 2025, del 19,5 por ciento-, y una preocupación latente entre inquilinos y propietarios.
En sintonía, desde la Asociación Civil de Administradores Profesionales de Propiedad Horizontal, que refiere a los consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificaron que las expensas de los consorcios se dispararon muy por encima de la inflación.
Este dato construye un panorama similar tanto en la Ciudad como en otros lugares aledaños del territorio nacional.
“La suba por encima de la inflación ocurre porque el IPC -índice de precios al consumidor- mide la canasta básica de alimentos, principalmente”, sentenció a este diario una fuente de la Comisión directiva de la Cámara de Administradores de Consorcios de la Ciudad que prefirió no ser nombrada. “La expensa, en cambio, mide el gasto del edificio y la realidad es que en la Ciudad no hay edificios con las mismas características. Es distinto: hay edificios que contratan empresas de limpieza y otras, encargado; algunas tienen cámaras de vigilancia y otras, empresas de seguridad con personal, por ejemplo”, continuó.
LE PUEDE INTERESAR
Un relato de duelo y resiliencia en la Región
Según la voz consultada, los costo por encargado y por el servicio de maestranza son los grandes motores que explican el valor de las expensas. “Si tenés encargado, ocupan entre un 70 y un 75 por ciento del total. Si contratás una empresa de limpieza, eso baja a un 60 por ciento. Lo cierto es que el gasto más grande que tenés es el personal”, indicó.
Lo cierto es que la escala salarial de agosto que incumbe a “encargados” tuvo un 1,4 por ciento de aumento, mientras que maestranza -es decir las empresas de limpieza- una suba de 5 por ciento en el octavo mes del año. Asimismo, hace algunos días se estableció una nueva suba en septiembre -que se paga en octubre- en el salario de los encargados (del 1,8 por ciento), y se está evaluando un adicional de “movilidad” del 7 por ciento para encargados que no viven en el edificio.
“A estos costos, hay que sumar empresas de servicio, como sensores, portón y bomba, que aumentan su valor según el IPC. En cuanto a la seguridad y a la limpieza, el aumento se acuerda con los gremios”, advirtió la fuente.
En la actualidad, una expensa ordinaria ronda entre $120.000 y $180.000 en un edificio de mediano a grande, con departamentos de un dormitorio o más. En emplazados más pequeños o con departamentos mono ambiente, el valor oscila entre $80.000 y $120.000.
Otra fuente, también de la Comisión Directiva, advirtió a este diario: “También hay que tener en cuenta las tasas municipales en cuanto a la rúbrica de libros de ascensores, que aumentaron en diciembre y enero a partir de una ordenanza municipal”, y detalló que el mantenimiento del libro vale $200.000 cada seis meses y renovarlo -que se realiza cada dos años-, $600.000.
En el informe que incumbe a los consorcios de CABA, se identificó un panorama grave con el crecimiento de la morosidad: en lo que va del 2025, estuvo entre un 15 y un 16 por ciento, y es un número que se mantiene por encima de cinco o seis puntos en relación a 2023 y 2024.
En la Ciudad, la situación es similar. Desde la Comisión Directiva coincidieron que hay problemas de cobranza: “La morosidad se mantuvo a lo largo del año y es consecuencia de que la gente se ha quedado sin trabajo y no le alcanza el dinero. No es que deja de pagar porque las expensas aumentan, sino porque simplemente no pueden”, detalló una de las fuentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí