Un “romántico” terminó detenido

Un joven de 17 años fue aprehendido por personal policial tras sustraer ramos de flores de un comercio en la localidad de Villa Elisa. El hecho ocurrió alrededor de las calles Camino Centenario y 419, cuando efectivos interceptaron al adolescente que corría a pie con varios ramos en su poder.

Según informaron las autoridades, minutos antes el joven había ingresado a la florería “El Rayo” y sustraído tres ramos de flores. Al momento de la aprehensión, un segundo hombre lo seguía detrás, aunque no fue identificado ni detenido en el operativo. El responsable del hurto fue trasladado a la comisaría 12da de Villa Elisa para formalizar la actuación policial.

De acuerdo a lo revelado, el comerciante damnificado dio aviso a las autoridades y constató la pérdida de los tres ramos de flores, que representan la mercadería lista para la venta. Gracias a la rápida intervención policial, los elementos fueron recuperados y el adolescente quedó bajo custodia temporal.

Tras la aprehensión, se comunicó el hecho a la UFI N° 4 del Joven, a cargo de la Dra. Ana Rubio. La fiscalía dispuso la libertad del menor y su entrega a los progenitores, siguiendo el procedimiento establecido. El operativo policial evidenció la importancia del seguimiento y la rápida reacción ante delitos menores en la zona, especialmente en comercios donde se registran hurtos que afectan tanto a los propietarios como a la dinámica comercial del barrio.