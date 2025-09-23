Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa

Este martes un amplio sector de La Plata padece la falta de agua. Desde Absa se informó que "avanza la obra de recambio de cañerías en la zona centro de la ciudad de La Plata" y que hoy "los trabajos se ejecutan sobre calle 68 y su intersección con la avenida 1".

En ese sentido se advirtió que "la ejecución de estas tareas, provoca la afectación temporal del suministro de agua en las adyacencias del sector a intervenir". Se indicó también que "esta acción, sumada a los recambios sobre la avenida 7 desde 46 hasta 51; y en Avenida 31, desde 38 hasta 52, se enmarcan en el Plan Integral de Inversión de ABSA que contempla la renovación de cañerías de agua y cierre de mallas para la mejora de presiones de agua en red de la localidad".

Asimismo, desde la empresa prestataria aclararon que las obras tienen como finalidad "optimizar el servicio de agua, reemplazando antiguas cañerías por nuevos conductos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), junto a la totalidad de las conexiones domiciliarias existentes sobre la traza".