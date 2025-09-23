El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Milei en EE UU: Trump y Georgieva en la agenda para buscar un salvataje económico
Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
Felicidad plena: nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
¿Una historia del más allá? La emotiva experiencia que contó Luciano Cáceres vinculada a su mamá
Se define el Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
¿El invierno nunca se fue? Amanecer con sol radiante pero llegan nubarrones y se instala una ola de frío
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas
La OMS salió al cruce de Trump y negó que el paracetamol o las vacunas causen autismo
Donantes de médula ósea: La Plata lidera el ranking nacional
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este martes un amplio sector de La Plata padece la falta de agua. Desde Absa se informó que "avanza la obra de recambio de cañerías en la zona centro de la ciudad de La Plata" y que hoy "los trabajos se ejecutan sobre calle 68 y su intersección con la avenida 1".
En ese sentido se advirtió que "la ejecución de estas tareas, provoca la afectación temporal del suministro de agua en las adyacencias del sector a intervenir". Se indicó también que "esta acción, sumada a los recambios sobre la avenida 7 desde 46 hasta 51; y en Avenida 31, desde 38 hasta 52, se enmarcan en el Plan Integral de Inversión de ABSA que contempla la renovación de cañerías de agua y cierre de mallas para la mejora de presiones de agua en red de la localidad".
Asimismo, desde la empresa prestataria aclararon que las obras tienen como finalidad "optimizar el servicio de agua, reemplazando antiguas cañerías por nuevos conductos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), junto a la totalidad de las conexiones domiciliarias existentes sobre la traza".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí