¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador 
23 de Septiembre de 2025 | 12:49

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo, que esta semana reparte la suma de 3 millones de pesos, ya tiene a su primer ganador, Mauro Daniel Baeza, un lector de Ringuelet que reunió los quince números de la suerte y ya se acercó a las oficinas de EL DIA con su respectivo cupón. Los participantes igual deben estar atentos ya que la ronda semanal cierra a las 17 horas, por lo que puede haber más afortunados. 

Puede decirse que Mauro es un "afortunado en el juego y un afortunado en el amor". Además, es un platense en proceso de adopción. Según contó, si bien es oriundo de Mar del Plata, se radicó en nuestra ciudad hace apenas seis meses para vivir junto con su novia platense se pura cepa. "Me trajo el amor", sostuvo sobre su llegada a La plata. 

El barrio que eligieron para vivir es Ringuelet y en esta etapa todavía de adaptación a la ciudad de las diagonales se le hizo costumbre leer el diario EL DIA y jugar al Súper Cartonazo. "Veníamos jugando y se nos dio", dijo.  

Mientras encara a sus 49 años una nueva vida en La Plata, aseguró que aprovechará el premio "para comer un buen asado" y para “realizar algunos arreglos en la casa". 

Cabe recordar que hay tiempo de jugar y ganar hasta las 17 horas. Tal como lo indica el reglamento, en caso de surgir nuevos ganadores el premio será dividido en partes iguales. 

Cómo jugar y ganar 

Para ganar al Cartonazo se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.

Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata.

Si hay más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales 

UN PREMIO MAYOR: EL AUTO O $20.000.000 

El ganador del Súper Cartonazo, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro u optar por $20.000.000. 

En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana.  

El auto es un Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos. 

Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte, por lo que los lectores deben guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional. 

PREMIO DE LÍNEA 

El Súper Cartonazo seguirá creciendo el próximo mes. Desde el 2 de octubre se implementará el premio de línea de $300.000 por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana.

Es decir, si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales. Se aclara que el premio de línea no es acumulable si queda vacante. 

