Otro fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"

Otro fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
23 de Septiembre de 2025 | 14:22

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei se reunió esta mañana con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, y recibió el respaldo del republicano en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. 

Durante el intercambio entre ambas delegaciones que duró 20 minutos, se lo escuchó a Trump expresar su voluntad de reunirse con Milei y destacar su “trabajo fantástico”. “Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”, sostuvo ante la mirada atenta del libertario. 

“Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”, insistió camino a las elecciones nacionales de octubre.

Asimismo, en la breve pieza de comunicación difundida por la administración libertaria, el republicano planteó: “Heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott está trabajando con su país para que tengan buena deuda (SIC) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez. Es para mi un honor apoyar al presidente y al próximo presidente de Argentina”.

“Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si miras dónde estaba cuando compitió por primera vez para Presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble”, destacó el día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hiciera público el apoyo de Estados Unidos a la Argentina.

En el tramo final del video que dura poco menos de 3 minutos, reiteró sus felicitaciones y reveló que sigue “de cerca” cada paso. “He estado ahí, es un país hermoso. Será muy exitoso en las elecciones. Tiene nuestro respaldo”, concluyó. 

El encuentro se dio tras la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el edificio del organismo en Manhattan, que contó con la presencia del mandatario y parte de la delegación que lo acompaña que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al canciller, Gerardo Werthein.

Las palabras del republicano van en sintonía con el mensaje que publicó pasado el mediodía en la red Truth Social, cuya publicación impresa se la obsequió a Milei en una carpeta blanca.

Javier Milei se reunió con Trump y recibió su apoyo: “Tiene mi total respaldo para la reelección”
“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo Trump desde su cuenta, y precisó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

"Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", sentenció sobre la gestión de Alberto Fernández.

Por último, destacó la buena relación con la Argentina, y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta. 

Luis Caputo: “Trump no pidió nada a cambio”

Al término del encuentro, Luis Caputo calificó el encuentro de “emotivo” e “histórico” ante la prensa, y reveló que Trump “no pidió nada a cambio” al tiempo que anticipó anuncios de Bessent. 

“No pidió nada a cambio. Le dijimos lo que todos saben: que son aliados estratégicos y que hay muchísimas cosas que vamos a hacer juntos. Estamos hablando muchas cosas, pero no prefiero decir nada hasta que lo tengamos listos”, deslizó, y sumó: “Los equipos están hablando ahora y seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio, pero no me gusta adelantar cosas que no están concretadas. Soy muy respetuoso”.

El titular del Palacio de Hacienda responsabilizó además a la oposición por la tensión cambiaria registrada durante los últimos días, y sostuvo que el estadounidense coincidió en la mirada. “Estaba muy en tema de que era un ataque de la izquierda, lo tenía clarísimo. Repitió lo que escucharon, que el Presidente estaba haciendo un trabajo fantástico y que la Argentina por el buen camino”, insistió. 

Por último, afirmó que la administración libertaria tendrá que hacer “las coaliciones políticas necesarias para realmente tener más gobernabilidad” para poder instrumentar las reformas que tienen en mente. “Ese es el futuro y estamos focalizados en eso”, concluyó.

