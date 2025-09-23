Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre

Como el principal orador de un acto que convocaron las tres centrales obreras en la Provincia, el gobernador, Axel Kicillof, llamó ayer desde el club Atenas de nuestra ciudad a “unir a todo el peronismo” para ganar en las elecciones nacionales del 26 de octubre. En un encuentro que lideraron los referentes de la CTA Autónoma, la CTA nacional y la CGT, en el que presentaron a los candidatos que integran la lista de Fuerza Patria para el Congreso de la Nación, el Gobernador reivindicó la contundente victoria del 7 de septiembre en las legislativas bonaerenses y, criticando al presidente, Javier Milei, llamó al peronismo a ser “la columna vertebral que marque el rumbo, de cara al futuro”.

Lo acompañaban en el escenario el primer candidato a diputado nacional de la lista de Fuerza Patria, el excanciller Jorge Taiana, y Hugo Yasky, Hugo Godoy y Oscar De Isasi, de las CTA Autónoma y Nacional, Roberto Baradel, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación, Hugo Moyano (hijo) y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, además del intendente platense, Julio Alak, quien también estuvo en el escenario.

Son seis los sindicalistas que integran la nómina peronista para las elecciones del 26 de octubre: Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (hijo), Hugo Yasky, Oscar de Isasi y Daniel Catalano.

Kicillof reivindicó que las tres centrales sindicales hayan “unido fuerzas” en un trabajo conjunto. Y, al referirse a la victoria electoral del 7 de septiembre en las elecciones municipales y seccionales, destacó a los intendentes y a la “unidad del movimiento obrero”. Definió que “fue una victoria de la gente que sirvió para romper el espejismo de que (el presidente Javier) Milei era imbatible en las urnas. El pueblo bonaerense le dijo que no y le dijo que su ajuste no cuenta con el respaldo de la Provincia”.

Y reiteró que el domingo 7 “el pueblo perdió el miedo de expresar lo que siente y que no quiere a Cristina (Kirchner) injustamente presa”.

Rumbo a las elecciones de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires previstas para el 26 de octubre, el Gobernador llamó al peronismo a trabajar “en unidad” para continuar en la misma línea que en las provinciales de septiembre, pero también rumbo al 2027. “El norte lo marca la columna vertebral del peronismo y en octubre vamos a empezar a construir futuro”, dijo.

Las palabras de Kicillof se pronunciaron poco después de conocerse el apoyo de Estados Unidos al gobierno y de la suspensión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Al criticar las medidas económicas anunciadas ayer por el gobierno de Javier Milei, lanzó: “Ni aún con una derrota histórica de 13 puntos escuchó al pueblo y cambió el rumbo. Nuestro pueblo no quiere un gobierno entreguista y que se endeude”, dijo. E insistió: “Por eso dimos un paso en septiembre y tenemos que dar otro en octubre. Nuestra responsabilidad es que los jubilados, los trabajadores y los estudiantes no voten a los verdugos. Tenemos que ser claros, hablar con respeto y con verdad, pero no puede haber un sólo empresario pyme votando un proyecto que vaya a destruir a la industria nacional”.

Y enfatizó: “Le venimos a pasar la posta a los candidatos que nos representan en la boleta, porque vamos a llenar el Congreso de soberanía y justicia social, desmostrando desde la provincia de Buenos Aires y desde los que se sumen en el país que hay otro camino: el de la salud pública, la educación pública, la industria argentina, la soberanía y la independencia”, concluyó.