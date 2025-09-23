La Justicia Federal reabrió la causa por "espionaje" a feriantes del Parque Saavedra

La Cámara Federal de La Plata revocó el archivo de la investigación que involucra a exfuncionarios municipales y policías federales, acusados de realizar espionaje ilegal y de someter a condiciones degradantes a feriantes del Parque Saavedra durante 2018.

Las denuncias apuntan a seguimientos sin orden judicial, consultas indebidas a bases de datos y tareas de inteligencia encubiertas, así como a maltratos sufridos en la comisaría de la Policía Federal: desde quemaduras con agua caliente hasta la negación del uso del baño y hacinamiento en celdas sin ventilación.

El juez de primera instancia había cerrado el expediente en 2023, pero la Cámara consideró que esa decisión fue prematura y ordenó profundizar la investigación. Ahora, se deberán incorporar nuevos testimonios, analizar pruebas pendientes y determinar las responsabilidades de los funcionarios señalados.

La reapertura representa un alivio para las víctimas, que reclaman desde hace años que sus denuncias sean escuchadas y que se investigue a fondo lo ocurrido en el corazón de La Plata.