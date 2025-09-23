A punta de pistola y amenazas aterradoras: así fue el violento asalto a una carnicería de La Plata

Este martes por la mañana, en una carnicería ubicada en las afueras de La Plata, dos malvivientes cometieron un brutal asalto y escaparon con la recaudación en tan solo unos segundos. Tras el violento robo, los comerciantes realizaron la denuncia pero los ladrones siguen prófugos.

El hecho sucedió minutos antes de las 11 horas, cuando dos sujetos irrumpieron en la carnicería que era atendida por un hombre. La víctima, sorprendida por la aparición de los dos ladrones, atinó a soltar el cuchillo que utilizaba para trozar las presas que estaban sobre el mostrador y a levantar las manos.

"Quedate quieto", esbozó uno de ellos mientras cargaba la pistola y apuntaba al carnicero. Mientras tanto, el otro implicado se dirigió directamente hacia el lugar donde se encontraba la caja registradora y comenzó robar los billetes que se encontraban en su interior.

Insatisfechos con lo sustraído, comenzaron a exigirle con mayor violencia más dinero: "Dale porque te mato" y "Quedate quieto porque te rompo la cabeza", eran algunas de las amenazas mientras apuntaban al trabajador. Allí, la víctima debió entregarles una campera donde guardaba el dinero y los ladrones emprendieron la fuga.

El hecho, que duró tan solo 20 segundos, concluyó con el escape a pie con la pistola escondida entre las prendas de ropa, el dinero y las pertenencias de la víctima. En esos instantes, una vecina llegaba al lugar y los dos encapuchados comenzaron a correr hacia rumbo desconocido.