La Plata: se conoció el impactante video del doble atropello y fuga en una avenida

El pasado domingo, un terrible accidente de tránsito ocurrió sobre una transitada avenida de la zona de La Unión en La Plata. El conmocionante episodio, ocurrido en horas de la mañana, tuvo como víctimas a un hombre y una mujer, que fueron embestidos por un conductor que se dio a la fuga y los abandonó en el lugar.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de la avenida 143 entre 524 y 525. La investigación, caratulada como "lesiones culposas" es investigado por la UFI Nº 14, el Juzgado de Garantías Nº 2 y la Defensoría Nº 8 del Departamento Judicial de la Ciudad.

Por causas que se tratan de establecer, el vehículo color gris embistió desde atrás al peatón que circulaba por la vera de la calle y a una motocicleta que transitaba en el mismo sentido. Las víctimas, quedaron tiradas sobre la cinta asfáltica a pocos metros y los testigos en el lugar de los hechos relataron que el sujeto se escapó sin descender del auto, huyendo de la escena.

Las víctimas son un hombre y una mujer, de 66 y 49 años, que sufrieron heridas. El hombre, que circulaba a pie, debió ser internado ya que sufrió fractura de tibia y peroné y de su tobillo de la pierna izquierda. ​​​​​​Ambos fueron asistidos por emergencia y la motociclista, que también resultó herida, fue trasladada al Hospital Dr. Alejandro Korn.

El trabajo de los peritos sigue enfocado en la búsqueda del conductor que atropelló a las dos personas y continúa con un paradero desconocido.