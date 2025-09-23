Un pastor evangélico de La Plata cayó tras ser acusado de abusos sexuales contra menores

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

23 de Septiembre de 2025 | 17:46

La DDI de La Plata detuvo este martes a un hombre de 35 años, pastor de una iglesia evangélica local, acusado de haber abusado sexualmente de menores desde el año 2021. El arresto se realizó tras una denuncia presentada en 2024, que dio inicio a una investigación que escaló al descubrir que otras víctimas podrían estar involucradas.

La denuncia original fue realizada por la madre de un adolescente, quien relató que su hijo le confesó los hechos y que el pastor le había solicitado imágenes íntimas mediante mensajes de WhatsApp. Según se pudo conocer, el imputado lideraba una iglesia ubicada sobre calle 131 entre 84 y 85.

Luego del avance en la pesquisa y de tareas de inteligencia y cruzamiento de pruebas, se concretó un allanamiento en una vivienda situada en 68 entre 135 y 136. Allí fue detenido el pastor. En el lugar se incautaron teléfonos celulares que podrían contener mensajes o imágenes vinculadas con los hechos denunciados.

El delito por el que fue imputado es “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto”, en concurso real con otros delitos de carácter sexual.

 

