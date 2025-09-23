VIDEO. Dos repartidores detenidos e incidentes tras el paro en La Plata: qué pasó

En medio de una manifestación de repartidores de Rappi en La Plata, un incidente resultó con dos personas atacadas y dos hombres detenidos. Ocurrió en el contexto del paro de los trabajadores en la puerta del local de la empresa que se utiliza exclusivamente para pedidos por la aplicación, en 55 entre 8 y 9.

Efectivos de la Comisaría 1ª se acercaron al lugar por una denuncia de incidentes en su ingreso. Al llegar, se entrevistaron con un hombre de 27 años que exhibió los golpes recibidos minutos antes.

En ese momento, sale del local una empleada que trabaja en el mostrador, quien denuncia que había sido amenazada por dos sujetos que logró identificar, “por su condición de mujer”. Por ello, se procedió a su detención y se verificó que eran quienes habían golpeado al joven previamente.

Los aprehendidos son dos hombres de 36 y 41 años. Sus vehículos, una moto Zanella ZB 110 cc y una Zanella RX 150 cc, quedaron incautadas y se los imputó por “Lesiones y amenazas agravadas en contexto de violencia de género”.