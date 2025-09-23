Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hoy que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue "emocionante" y afirmó que se habló de una "cifra específica", aunque no adelantó detalles.

En declaraciones a la prensa en Nueva York, Caputo dijo que "fue realmente emocionante la reunión" y aseguró que el Gobierno de los Estados Unidos "no pidio nada a cambio, nosotros por supuesto dijimos lo que ya todos saben que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos".

Señaló que en la jornada de hoy "los equipos (económicos) están hablando y seguramente el secretario del Tesoro (Scott Bessent) hará algún anuncio". "A mi no me gusta adelantar cosas que no están concretadas, soy muy respetuoso para esas cosas", remarcó.

Consideró que "la buena noticia para los argentinos es el nivel de apoyo en todo sentido, ya las palabras del presidente son más importantes de lo que puede ser el apoyo financiero" y afirmó: "La reunión superó mis expectativas".

Consultado sobre los detalles del apoyo que se acordó con Estados Unidos, dijo que "en el plano economómico no quiero adelantar nada, pero puedo decir que problemas no va a haber; hablamos de alguna cifra específica, pero no puedo decir más".

Destaco que Trump dijo "que el presidente está haciendo un trabajo fantástico y que Argentina va por buen camino".

"Nosotros seguimos trabajando día a día, hay que seguir trabajando para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, que todos nos estamos matando para sacar el país adelante, que vinimos a hacer las reformas que ningun Gobierno se animó a hacer en 120 años", agregó Caputo.

Acerca del plano político, sostuvo que "tendremos que hacer las coaliciones políticas necesarias para la gobernabilidad y para poder pasar todas las reformas y llevarlas a cabo".

En un mensaje a los argentinos, pidió que "que tengan confianza, que este es un Gobierno que no los va a desilusionar, que ya hay resultados que muestran que este es el camino".

"Heredamos un nivel de pobreza demasiado alto, pero siempre dijimos que iba a llevar tiempo", concluyó.