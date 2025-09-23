La Plata: chocaron dos motos de frente y hay dos heridos

En el límite entre La Plata y Berisso, un impactante accidente dejó la avenida 122, una importante arteria que comunica a la capital provincial con la ciudad vecina, sin paso al tránsito. Por el hecho se registraron dos heridos.

Según indicaron los testigos a Diario EL DIA, un accidente entre dos motos tuvo lugar en la intersección de avenida 122 y 75. Los rodados colisionaron de frente.

Por el hecho, los dos conductores de las motocicletas 125cc y 110cc resultaron heridos. Sobre avenida 122, los rodados quedaron desparramados en medio de la cinta asfáltica.

Uno de los conductores quedó tendido en el asfalto hasta que fue asistido. Ambos están fuera de peligro y el tránsito permanece interrumpido en sentido a Magdalena.